Для курьеров на электросамокатах могут ввести ограничения

В комитете по транспорту заявили, что ввести такие меры могут, но пока конкретных решений нет, пишет портал 78.ru. Комитет рассматривает возможность заключить с компаниями доставки соглашения об использовании СИМ. В этом документе собираются прописать ограничения передвижений курьеров на элекросамокатах и электровелосипедах.

Напомним, что с 1 августа запретят парковать прокатные самокаты в четырех районах города: Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском.

Также Смольный вместе с сервисами кикшеринга собираются работать над развитием инфраструктуры для самокатов. Комитет по транспорту Петербурга и крупнейшие игроки на рынке аренды самокатов обновили соглашение об использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Петербурге. В нем прописаны: запрет на парковку в центре города, совместное развитие транспортной инфраструктуры для самокатов и установка виртуальных парковок (всего около 40 штук).