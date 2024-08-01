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Транспорт

Для курьеров на электросамокатах могут ввести ограничения

Смольный не исключает, что ограничения будут распространяться не только на парковку кикшеринговых электросамокатов, но и на езду курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

Drevs / Shutterstock.com

В комитете по транспорту заявили, что ввести такие меры могут, но пока конкретных решений нет, пишет портал 78.ru. Комитет рассматривает возможность заключить с компаниями доставки соглашения об использовании СИМ. В этом документе собираются прописать ограничения передвижений курьеров на элекросамокатах и электровелосипедах.

Напомним, что с 1 августа запретят парковать прокатные самокаты в четырех районах города: Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском.

Также Смольный вместе с сервисами кикшеринга собираются работать над развитием инфраструктуры для самокатов. Комитет по транспорту Петербурга и крупнейшие игроки на рынке аренды самокатов обновили соглашение об использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Петербурге. В нем прописаны: запрет на парковку в центре города, совместное развитие транспортной инфраструктуры для самокатов и установка виртуальных парковок (всего около 40 штук).

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