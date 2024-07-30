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Транспорт

Смольный вместе с сервисами кикшеринга собираются работать над развитием инфраструктуры для самокатов

Комитет по транспорту Петербурга и крупнейшие игроки на рынке аренды самокатов обновили соглашение об использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Петербурге. В нем прописаны: запрет на парковку в центре города, совместное развитие транспортной инфраструктуры для самокатов и установка виртуальных парковок.

Vaha73 / Shutterstock.com

Напомним, что с 1 августа запретят парковать прокатные самокаты в четырех районах города: Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском.

Также в соглашении речь идет об установке на границах этих районов 40 виртуальных парковок для размещения СИМ, точки на карте уже определены. При этом оставить самокат вне зон парковок будет невозможно — пользователь не сможет завершить прокатную сессию.

«Кроме того, по инициативе кикшеринговых компаний «Яндекс Go», «Whoosh», «Urent» прорабатывается возможность участия последних в софинансировании создания на территории города необходимой для СИМ транспортной инфраструктуры. Механизм взаимодействия будет разработан дополнительно», — заявили в пресс-службе комитета по транспорту.

В ведомстве также отметили, что соглашение между комитетом и операторами кикшеринга в Петербурге предусматривает самый жесткий в стране комплекс ограничений.

В центре Петербурга запретят парковку электросамокатов на постоянной основе

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