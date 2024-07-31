Отделку двух новых станций метро на коричневой ветке закончат к декабрю

Сейчас «Метрострой Северной столицы» ищет подрядчика, который бы занялся архитектурной отделкой первых станций Красносельско-Калининской (коричневой) линии метро: «Казаковской» и «Путиловской». Их планируют достроить в 2024 году.
Стоимость контракта — 207 млн рублей. Работы на вестибюле станции «Казаковская» должны закончить к 31 октября, на «Путиловской» — к 30 ноября.
Напомним, метростроители назвали сроки завершения строительства новой станции метро на «коричневой» ветке. Работы на станции «Юго-Западная» («Казаковская»), включая наземный вестибюль, планируют завершить к декабрю 2024 года. Сейчас на станции монтируют эскалаторы, металлоконструкции и вентиляции, а также занимаются отделкой помещений.
Кроме этого, в Петербурге согласовали проект продолжения «зеленой» ветки метро. Главгосэкспертиза согласовала проект по строительству продолжения Невско-Василеостровской («зеленой») ветки петербургского метрополитена от «Беговой» до «Каменки» и до демонтажной камеры.
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