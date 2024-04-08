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Транспорт

Все решения по строительству ВСМ Петербург-Москва должны принять к 1 июля

В том числе финансирование и цены на проезд. Такое распоряжение дал президент Владимир Путин. На строительство проекта Петербург потратит не менее 30 млрд рублей, Ленобласть — не менее 10 млрд рублей.

Shutterstock.com (Locomotive74)

Из Фонда национального благосостояния к 2025 году на реализацию проекта ВСМ выделят 300 миллиардов рублей. Из федерального бюджета с 2024 по 2028 годы потратят 28,5 млрд рублей на выкуп земельных участков под строительство магистрали, а также субсидию в размере, «необходимом для балансировки операционной модели» проекта ВСМ, но не более 299,4 млрд рублей.

Помимо того, регионы, участвующие в софинансировании проекта, также вложатся в проект: до 2028 года Москва выделит не менее 150 млрд рублей, Петербург — 30 млрд рублей, Московская область — 20 млрд рублей, Ленинградская область — 10 млрд рублей, Новгородская — 6 млрд рублей, Тверская — 5 млрд рублей.

Компании РЖД, «Сбербанк» и другие заинтересованные стороны должны «обеспечить заключение с ООО «ВСМ Две Столицы» концессионного соглашения» до 15 апреля. А до 1 июля им необходимо принять управленческие решения, ориентируясь на ряд конкретных условий.

Привет, ВСМ! Как изменится жизнь двух столиц, когда путь из Петербурга в Москву составит 2 часа?

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