В РЖД показали, как будет выглядеть маршрут ВСМ Москва — Петербург

На сегодня проектирование магистрали завершили более чем на 60%, а на выходе из Москвы уже начали строить один из сложных участков ВСМ.

Поезда в часы пик будут ходить с интервалом до 10 минут. Предположительно, до 40 поездов будут проходить в сутки по маршруту. А составы будут разгоняться до 200 км/ч в Петербурге и Москве, а между ними будут ехать со скоростью 400 км/ч.

Это позволит быстро добраться не только до Петербурга из столицы, но и до многих других городов. В середине февраля объявили, что высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Петербург построят к 2028 году, а время в пути составит 2 часа 15 минут. То есть почти в два раза быстрее, чем сейчас у «Сапсана». Кроме того, из Москвы до Твери можно будет добраться за 39 минут, до Валдая — за 1 час 15 минут, до Великого Новгорода — 1 час 41 минуту.

«Высокоскоростная линия практически сотрет границы между двумя крупнейшими агломерациями страны. Она откроет новое пространство для туризма, стимулирует расширение общественных и деловых связей… Особое внимание уделим экологии и воздействию на окружающую среду. В городской черте поезда будут ехать с минимальным уровнем шума», — рассказали в РЖД.

Ранее стало известно, что все решения по строительству ВСМ Петербург-Москва должны принять к 1 июля. В том числе финансирование и цены на проезд. Такое распоряжение дал президент Владимир Путин. На строительство проекта Петербург потратит не менее 30 млрд рублей, Ленобласть — не менее 10 млрд рублей.