Названа дата запуска высокоскоростной магистрали между Петербургом и Москвой

«Скажем так: мы планируем, что до 2030 года ВСМ будет введена. Будем стремиться максимально сократить сроки, поскольку это улучшает финансовые показатели проекта», — ответил Белозеров в интервью РИА Новости.

Он также отметил, что билет на проезд по ВСМ будет немного дороже по сравнению с «Сапсанами». Время в пути составит 2 часа 15 минут против четырех на поездах «Сапсан».

Белозерцев подчеркнул, что в проекте у РЖД есть несколько направлений для строительства ВСМ. Работа над ними собираются до 2043 года, направления для будущих магистралей: из Москвы на Урал, в Казань, в Адлер и Минск.

Напомним, Смольный выбрал новое место для строительства ВСМ Петербург-Москва. Вокзал для высокоскоростной магистрали (ВСМ) разместить недалеко от сада Сан-Галли на четной стороне Лиговского проспекта. Такое решение позволит «отдельные исторические объекты интегрировать в состав терминала».

В России к 2027 году планируют построить высокоскоростной поезд нового поколения. По словам главы РЖД он будет полностью отечественного производства. На текущий момент разработан дизайн состава и детальная разрисовка предстоящих стадий производства поезда.

В ноябре 2021 года в Петербурге на совете по сохранению культурного наследия представили проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая будет связывать Петербург и Москву. Хотя на дорогу между двумя столицами будут тратить не более трех часов, но для этого хотели снести несколько исторических зданий в центре Петербурга. Позже в КГИОП потребовали сохранить наиболее ценные из них.