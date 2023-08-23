Власти Петербурга заложат в бюджет средства на строительство метро в 2024 году

Парламентарий заявляет, что город мог бы выделять и большее количество средств на строительство метрополитена. Но проблема в том, что деньги не всегда могут израсходоваться из-за различных проблем. «Эту задачу сейчас активно решает правительство Петербурга. Город мог бы выделять и больше средств, но мы должны быть на 100% уверены, что они не будут лежать мертвым грузом целый год, ведь в таком случае они по итогу могут оказаться не израсходованными на другие, не менее значимые цели», — отметил Четырбок для издания «Петербургский дневник».

По словам депутата, он вместе с жителями контролирует ход строительства метро и в конце каждого квартала отправляются запросы по поводу готовности возводимых станций. Ожидается, что в следующем году в петербургской подземке заработают сразу три новые станции: «Юго-западная», «Путиловская» и «Горный институт».

В конце июля стало известно, что до 2030 в Петербурге собираются закрыть на ремонт больше 15 станций метро. Речь идет о предложениях, которые чиновники добавляют к первому проекту Генплана.

До 2032 года в Петербурге должны построить 20 новых станций метро. Такие амбициозные планы озвучил губернатор Петербурга Александр Беглов. В нашем материале мы вместе с экспертом разбирались сколько станций метро реально можно построить в Петербурге за ближайшие 10 лет.