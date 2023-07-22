До 2030 в Петербурге собираются закрыть на ремонт больше 15 станций метро

Речь идет о станциях «Политехническая», «Фрунзенская», «Парк Победы», «Технологический институт», «Электросила», «Площадь Восстания-1», «Площадь Восстания-2», «Площадь Ленина-1», «Площадь Ленина-2», «Кировский завод», «Нарвская», «Московские ворота», «Балтийская», «Шушары», «Гражданский проспект», «Петроградская», «Автово» и «Площадь Александра Невского-2».

Но пока точные сроки закрытия каждого вестибюля неизвестны. Но руководитель петербургского метро Евгений Козин отмечал, что «Фрунзенскую» хотят закрыть на ремонт в конце 2023 года. А «Фонтанка» сообщает, что в скором времени начнется обновления вестибюля «Парк Победы». Исходя из документов транспортной инфраструктуры работы должны начаться в августе, но в комитете это опровергли.

Также в Петербурге собираются ввести новые ограничения в еще двух станциях метро. Сейчас ГУП «Петербургский метрополитен» ищет подрядчика, который бы модернизировал системы управления эскалаторами на станциях «Лиговский проспект» и «Площадь Александра Невского 2» оранжевой линии.