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Транспорт

Смольный выбрал новое место для строительства ВСМ Петербург-Москва

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Вокзал для высокоскоростной магистрали (ВСМ) разместить недалеко от сада Сан-Галли на четной стороне Лиговского проспекта. Такое решение позволит «отдельные исторические объекты интегрировать в состав терминала».

Shutterstock.com

По словам губернатора Александра Беглова, что Смольный «максимально бережно подходит к строительству нового вокзала» и уже проводили консультации с экспертами. Он также отметил в эфире «Радио России», что решение о переносе места строительства ВСМ Петербург-Москва позволит сохранить исторические дома в центре.

«Найдено решение, которое было одобрено профессиональным сообществом. Это решение позволит отдельные исторические объекты интегрировать в состав терминала», — сказал градоначальник.

Напомним, в России к 2027 году планируют построить высокоскоростной поезд нового поколения. По словам главы РЖД он будет полностью отечественного производства. На текущий момент разработан дизайн состава и детальная разрисовка предстоящих стадий производства поезда.

В ноябре 2021 года в Петербурге на совете по сохранению культурного наследия представили проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая будет связывать Петербург и Москву. Хотя на дорогу между двумя столицами будут тратить не более трех часов, но для этого хотели снести несколько исторических зданий в центре Петербурга. Позже в КГИОП потребовали сохранить наиболее ценные из них.

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