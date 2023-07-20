Смольный назвал сроки начала строительства Большого Смоленского моста

«Перед строительным блоком города стоит серьезный вызов. Предыдущий проект разводного моста — Кантемировского через Большую Невку — в Петербурге реализовывали более сорока лет назад. Новый Большой Смоленский мост улучшит транспортную доступность правого берега Невы и упростит поездки на транспорте для более чем 800 тысяч горожан», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Сейчас проектная документация проходит проверку в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Новый разводной мост появится на самом большом промежутке в черте города — между Володарским мостом и мостом Александра Невского в обход исторического центра.

К мосту будет подходить четыре развязки — на проспекте Обуховской обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай. Согласно проекту, Большой Смоленский мост будет длиной 1,6 километра с шестью полосами движения (по 3 в каждую сторону), в центре переправы — два полотна для движения трамваев. С одной стороны моста будет пешеходная дорожка, с другой велосипедная. Из шести полос две предусмотрены для пассажирского автотранспорта, четыре — для автомобилей.

Ранее возведение моста планировалось в 2023-2028 годах. Проект станет частью внутреннего полукольца поэтапно формирующейся магистрали, которая соединит северные и южные районы Петербурга в обход центра.

Напомним, в конце ноября 2021 года Совет по сохранению культурного наследия Петербурга поддержал проект строительства нового разводного моста через Неву. Его проложат в створе Большого Смоленского проспекта — улицы Коллонтай. Чтобы возвести переправу, придется снести восемь исторических зданий. Но этого можно избежать: еще один проект моста разработан независимыми специалистами и позволяет сохранить дома.