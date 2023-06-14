В Петербурге собираются построить 20 станций за 10 лет и линию до Пулково

По словам губернатора, для реализации этой цели «Метрострой Северной столицы» заключил крупный контракт на производство спецоборудования с Обуховским заводом.

«Его мастера изготовят еще два тоннелепроходческих щита диаметром 5,63 м, два щита для строительства наклонных ходов, семь тоннельных станционных блокоукладчиков и другую технику», — отметил Беглов в интервью ТАСС.

По его словам, щиты собираются использовать для строительства участка Красносельско-Калининской линии от «Каретной» до «Путиловской». Они начнут проходку в следующем году.

«До 2032 года нам предстоит построить 20 новых и реконструировать 12 существующих станций метро», — заявил он.

Градоначальник также отметил, что сейчас ведется строительство Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линий. А завершить работы на станциях «Горный институт», «Юго-Западная» и «Путиловская» должны уже в 2024 году.

Кроме того, он отметил, что проект метро до Пулково не замораживали, сейчас ведется работа над проектной документацией.

«Строительство метро до Пулково предусмотрено отраслевой схемой развития нашей подземки как продление Кировско-Выборгской линии от станции "Проспект Ветеранов", с промежуточными станциями "Ульянка" и "Авиагородок". Сейчас ведется разработка документации по планировке территории», — добавил Беглов.