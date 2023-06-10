В Петербурге запустили щит «Надежда»

Щит запустили досрочно, ранее начать прокладывать тоннели «зеленой» ветки планировали 12 июня. На участке протяжённостью 4,6 тысяч метров, тоннелепроходческому комплексу предстоит установить свыше 2,5 тысяч. железобетонных колец. Основная часть работ будет проходить на глубине от 10 до 38 метров. «Запуск щита — подарок метростроителей к Дню России. Мы вернули его из Москвы, куда его направил старый "Метрострой". Специалисты новой компании — "Метростроя Северной Столицы" выполнили сложнейшую задачу: сократили сроки восстановления щита "Надежда". Его работоспособность восстановлена, и он приступил к работе», — заявил Александр Беглов на открытии.

Продолжение зеленой линии от станции «Беговая» через «Богатырскую» (она же «Яхтенная» и «Туристская») до «Каменки» должно быть построено в 2026 году.

Недавно «Метрострой Северной столицы» показал, как будет выглядеть станция метро «Театральная».