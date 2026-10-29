«Ночлежка» продаст на аукционе стрит-арт Миши Маркера. Деньги пойдут на строительство нового приюта для бездомных

Плакаты «Жора» и «Соль», которые выставили на торги, относятся к серии «Напоминание». Ранее работы размещались на автобусных остановках — изначально художник создавал их для рекламной кампании «Ночлежки». Как отмечают в организации, на улице плакаты «успели пропитаться петербургскими дождем и ветром».

Аукцион «Ночлежка» проведет 30 октября в 14:00 в своих соцсетях. Стартовая цена каждого лота — один рубль, шаг может быть любого размера. Отправить проданный плакат смогут «почти в любую точку мира», поэтому география ставок не ограничена.

«Ночной приют», на который организация собирает деньги, появится на месте действующей точки обогрева на Политехнической, 11Б у метро «Площадь Мужества». Подобный шелтер уже работает на юге города, но мест в нем не хватает. Новый будет выполнять те же функции, но станет инклюзивнее: в нем появится отдельная женская комната на четыре места. Всего «Ночной приют» сможет одновременно принимать 44 людей. Собака.ru показывала, как он будет выглядеть.

Миша Маркер — анонимный уличный художник, известный своими социально ориентированными работами, которые часто появляются в форме плакатов на рекламных билбордах Петербурга. Его творчество направлено на инициирование диалога с прохожими, исследование «вечных тем» и внутренних состояний человека. Среди самых известных произведений художника — «Надежда умирает под следствием», «Три буквы», «Нам билбордов не хватит спрашивать» и «Вроде все прекрасно, ноябрь».