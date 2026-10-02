«Ночлежка» открыла сбор на новый приют для бездомных в Петербурге. Вот как он будет выглядеть!

Организация, помогающая бездомным, анонсировала сбор на создание нового шелтера в городе. Сотни человек в год смогут укрыться в нем от опасности и холода, привести себя в порядок и начать возвращение к обычной жизни. С 1 октября по 30 ноября все пожертвования, отправленные на создание приюта с карт «Т-Банка» будут удваиваться по благотворительной программе «Курс добра».
Подобный шелтер уже работает в городе — его открыли больше семи лет назад, но порой мест в нем не хватает, так как людей приходит слишком много. Новый ночной приют появится на месте действующей точки обогрева на Политехнической, 11Б у метро «Площадь Мужества». Сейчас здесь находится армейская палатка, которая в холодное время года помогает людям пережить морозы. Она «не может заменить полноценный ночлег — с водой и электричеством», подчеркивают в «Ночлежке».
Действующий приют на юго-востоке города — это одноэтажное модульное здание с двухъярусными кроватями, душевыми, туалетами и небольшой прачечной. Для ночлега не нужно платить деньги и предоставлять какие-либо документы. Здесь накормят, дадут зарядку для телефона и окажут доврачебную помощь тем, кто в ней нуждается.
У нового шелтера будут те же функции, при этом он станет более инклюзивным — появится отдельная женская комната на четыре места. Так как шелтер будет работать ближе к центру Петербурга, обратиться за помощью сможет больше людей, надеются в «Ночлежке». В ночь приют сможет принимать 44 человека. Останавливаться в нем разрешено хоть постоянно, но цель организации — дать бездомным возможность как можно скорее вернуться к обычной жизни. Ночной приют как раз помогает это сделать.
«Ночлежка»
старейшая в Петербурге организация помощи бездомным
Например, клиент «Ночлежки» Андрей: как многие, он приехал в Петербург на вахту, но из-за пожара на складе потерял паспорт и деньги. А вместе с ними — работу и крышу над головой. Андрей узнал от людей на улице про Ночной приют, пришел переночевать, узнал о помощи, которую оказывают наши соцработники и юристы, и с их поддержкой всего за полторы недели нашёл новую работу и заработал на хостел. Путь не всегда такой короткий, но практически всегда он действительно есть. Найти его легче, когда есть откуда начать: для многих таким стартом окажется новый Ночной приют.
Помимо строительства и коммунальных платежей, собранные деньги направят на работу дежурных, соцработников, выездных специалистов, а также прачечной, душевых и расходники для них. Пожертвовать можно любым удобным способом: через сайт «Ночлежки» или ресурсы «Т-Банка». Последний за свой счет удвоит каждую сумму, отправленную до конца ноября.
Комментарии (0)