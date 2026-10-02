«Ночлежка» открыла сбор на новый приют для бездомных в Петербурге. Вот как он будет выглядеть!

Подобный шелтер уже работает в городе — его открыли больше семи лет назад, но порой мест в нем не хватает, так как людей приходит слишком много. Новый ночной приют появится на месте действующей точки обогрева на Политехнической, 11Б у метро «Площадь Мужества». Сейчас здесь находится армейская палатка, которая в холодное время года помогает людям пережить морозы. Она «не может заменить полноценный ночлег — с водой и электричеством», подчеркивают в «Ночлежке».

Действующий приют на юго-востоке города — это одноэтажное модульное здание с двухъярусными кроватями, душевыми, туалетами и небольшой прачечной. Для ночлега не нужно платить деньги и предоставлять какие-либо документы. Здесь накормят, дадут зарядку для телефона и окажут доврачебную помощь тем, кто в ней нуждается.