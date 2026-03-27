«Ночлежка» и художник Миша Маркер выпустили билборды о бездомности

Один из самых анонимных художников страны Миша Маркер создал рекламную кампанию для старейшего петербургского проекта помощи бездомным. Фотографиями работ, которые уже появились в городе, «Ночлежка» поделилась в соцсетях.

Творчество художника — смелое и с горьким юмором — всегда было близко команде, рассказали Собака.ru в «Ночлежке». Там пояснили: «Формат, в котором [он] работает, тоже очень нам понятен — это голос улиц, на которых живет какая-то часть клиентов “Ночлежки”».

Во время работы над кампанией команда познакомилась с художником лично. Он не только приходил в «Ночлежку», но и ездил с рейсом на «Ночном автобусе». Эта машина курсирует по городу и раздает бездомным горячую еду и чистую одежду.

Вместе с фотографиями команда опубликовала монологи художника. В них он делится своим опытом волонтерства: «Я видел десятки рук, зачастую без перчаток и с очень выразительными отпечатками жизни. Было холодно, и свои я потом мог отогреть в автобусе, а как быть им?».

Бездомность часто остается незаметной и о ней говорят пренебрежительно и жестоко, а в новой работе Миша Маркер открыто показывает, что это — часть реальности, в которой живут все люди, говорят в команде проекта.