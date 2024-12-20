Миша Маркер иронизирует над жизнью на выставке «Оптимист» в «Метамодернистах»

«Будет весело. Местами будет очень весело. В этой выставке я исследовал невидимую, на первый взгляд, связь между количеством часов, проведенных за работой и конечным результатом. оказалась, что она прямая — готовые холсты появлялись только в том случае, когда я их готовил. для меня это было неожиданно и итогом этого сложного и противоречивого процесса стали...», — рассказывает художник.

Персональная выставка стрит-арт художника Миши Маркера «Оптимист» представлена в галерее совриска «Метамодернисты». Показали серию живописных холстов в авторском минималистичном стиле. В основе работ — ироническая рефлексия на проблемы современного общества.