Миша Маркер иронизирует над жизнью на выставке «Оптимист» в «Метамодернистах»

«Зато не тону», «Я больше не буду» или «Мне кажется это все не так уж и важно» и «Я люблю тебя, дура. Дурак»: комментирует художник, озвучивая коллективные знакомые всем мысли.
«Будет весело. Местами будет очень весело. В этой выставке я исследовал невидимую, на первый взгляд, связь между количеством часов, проведенных за работой и конечным результатом. оказалась, что она прямая — готовые холсты появлялись только в том случае, когда я их готовил. для меня это было неожиданно и итогом этого сложного и противоречивого процесса стали...», — рассказывает художник.
Персональная выставка стрит-арт художника Миши Маркера «Оптимист» представлена в галерее совриска «Метамодернисты». Показали серию живописных холстов в авторском минималистичном стиле. В основе работ — ироническая рефлексия на проблемы современного общества.
Миша Маркер — анонимный уличный художник, известный своими социально ориентированными работами, которые часто появляются в форме плакатов на рекламных билбордах Петербурга (одни из популярнейших: «Надежда умирает под следствием» и «Три буквы», «Нам билбордов не хватит спрашивать», «Вроде все прекрасно, ноябрь»). В 2014 году Маркер дебютировал как стрит-артист с персональной уличной выставкой, работы с которой теперь можно найти в частных коллекциях и собрании «Стрит-арт хранения». Его творчество направлено на инициирование диалога с прохожими, исследование «вечных тем» и внутренних состояний человека. Он использует узнаваемые образы и аллюзии, работая в характерной монохромной стилистике с антропоморфными, но минималистичными персонажами. Работы художника органично вписываются в уличную среду, часто заменяя старые афиши. С рекламных билбордов сюжеты и высказывания Маркер переносит на холсты, которые потом не украшают модные точки Петербурга: Винный бар Do, Исткабель и «Севкабель Порт».
Выставка Миши Маркера «Оптимист» открыта с 13 декабря 2024 года по 13 января 2025 года в арт-пространстве «Метамодернисты» на улице Ефимова, 5.
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