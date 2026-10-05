Горевший особняк Миллера осмотрели с беспилотника

Как рассказал председатель КГИОП Алексей Михайлов, лишь около 20% помещений имели фрагментарную отделку, остальная была утрачена в советский период, поэтому в пожаре не произошло «серьезной утраты именно исторических интерьеров». Также владелец особняка — компания «ТАС», которая занимается реставрацией здания под премиальное жилье — рассказал, что перед началом работ из дома вывезли демонтируемые предметы охраны, а с несъемных элементов сделали слепки, писал «Коммерсант». Не меньше недели потребуется на оценку ущерба после пожара, сообщал ТАСС 2 октября со ссылкой на банк «ДОМ.РФ», который финансирует реставрацию здания.

Особняк Миллера, перестроенный во второй половине XIX века и признанный региональным памятником в 2021 году, охватило огнем вечером 1 октября. По предварительным данным, возгорание произошло из-за сварочных работ, которые проводили в доме во время реконструкции.

После пожара Следком возбудил уголовное дело по статье «о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ». КГИОП сообщил, что потребует возбудить еще одно уголовное дело.

Здание должны были отреставрировать под премиальное жилье к 2027 году. На это компания «ТАС» получила кредит на 768 млн рублей.