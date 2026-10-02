Еще одно уголовное дело потребовал завести КГИОП после пожара в особняке Миллера. Компенсацию заплатят жильцам соседнего дома

В ведомстве заявили, что отделку фасадов в стиле эклектики с элементами итальянского ренессанса и помещения восстановят «в соответствии с предметом охраны и ранее утвержденным проектом». Однако документацию теперь необходимо изменить, так как в огне пострадали выполненные по старинным технологиям ценные элементы архитектуры из исторических материалов. Ранее губернатор Александр Беглов пообещал воссоздать выгоревший дом «в первозданном виде».

Петербургские власти сообщили, что пожарные должны завершить работы к 18:00. Далее службы перейдут «в режим ликвидации последствий как по Дому Миллера, так и по прилегающим зданиям», написал вице-губернатор Валерий Москаленко. Специалисты проверят дом на Якубовича, 2 на аварийность.

Материальную компенсацию получат жители пострадавшего от пожара в особняке Миллера дома, заявил Беглов. Их обеспечивают «всем необходимым», пока власти собирают информацию, определяют объем оказания финансовой помощи и оформляют документы. Ночь в пункте временного размещения провели 12 человек, «остальные жильцы не воспользовались этой возможностью», пишет Смольный.

Особняк Миллера, перестроенный во второй половине XIX века и признанный региональным памятником в 2021 году, охватило огнем вечером 1 октября. По предварительным данным, возгорание произошло из-за сварочных работ, которые проводили в доме во время реконструкции. Здание должны были отреставрировать под премиальное жилье к 2027 году. На эти цели инвестор проекта, компания «ТАС», получила кредит на 768 млн рублей.