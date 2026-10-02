Пожар в особняке Миллера потушили. Смольный пообещал воссоздать дом «в первозданном виде»

Сообщение о пожаре в особняке Миллера спасатели получили в 20:11. В самом доме горело около 2000 квадратных метров. Как следует из опубликованных в соцсетях кадров, интерьеры особняка выгорели, а крыша частично отсутствует. Позже огонь распространился на соседнее здание на Якубовича, 2 — загорелся участок крыши площадью 250 квадратных метров. Из соседнего с домом Миллера здания эвакуировали 10 человек, сообщил телеканал «Санкт-Петербург». Их могли разместить в помещении, о подготовке которого рассказали в администрации Адмиралтейского района.

Утром 2 октября губернатор Александр Беглов заявил, что выгоревший дом будет воссоздан «в первозданном виде». Здание восстановят по документам, которые подготовил город и собственник. Разрешение на работы выдано до 2028 года «и менять указанный срок ни город, ни собственник не планируют».

По данным портала CityWalls, история здания на углу современной улицы Якубовича уходит своими корнями в XVIII век. В 1878-1880 оно было перестроено Фердинандом Логиновичем Миллером. В 2021 году дом признан региональным памятником архитектуры. В марте 2026 года стало известно, что банк «ДОМ.РФ» предоставил компании «ТАС» кредит на 768 млн рублей для, деньги должны были пойти на реставрацию и приспособление особняка под премиальное жилье.

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