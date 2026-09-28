Премия для НКО «Мосты в будущее» открыла прием заявок. Среди жюри — Татьяна Черниговская, Юлия Снигирь и Евгений Водолазкин!

Премия «Мосты в будущее», которую в мае 2026 учредила семья Рубена Варданяна и Вероники Зонабенд, будет принимать заявки до 27 ноября. В состав жюри вошли профессор СПбГУ Татьяна Черниговская, актриса Юлия Снигирь, писатель и лауреат «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Евгений Водолазкин, автор бестселлеров по психологии Марина Мелия, психолог и педагог Александр Асмолов и другие публичные деятели. Лауреаты получат до 10 млн рублей от фонда «Рубикон времени» на развитие своих проектов.
Учредители премии Рубен Варданян и Вероника Зонабенд, которая также выступает в роли председателя жюри.
Участвовать могут российские некоммерческие организации и команды, работающие с проектами в культуре, образовании и благотворительности от двух до семи лет. Организаторы ищут проекты на этапе роста, которые уже имеют результаты и команду, но нуждаются в дополнительных ресурсах.
Помимо пожертвований на развитие проектов, победителям будет доступно экспертное сопровождение: консультации, встречи с менторами и питчинг идей на встречах с патронами, попечителями и членами клуба Noôdome. Для проектов, вошедших в шорт-лист, предусмотрены годовая информационная поддержка, встречи с ментором по профильной теме и возможности для нетворкинга.
Юлия Снигирь
Актриса и член жюри премии «Мосты в будущее»
Сейчас особенно важно поддерживать тех, кто, несмотря на неопределенность и нехватку опор, продолжает строить свой мост в будущее — и доводить дело до конца, а не останавливаться на полпути. Мне очень близка идея премии: искать именно такие проекты, у которых уже есть результат и внутренняя сила двигаться дальше, и помогать им расти. Это как раз то, во что хочется вкладывать свои ресурсы.
Проекты будут оценивать по трем критериям: настойчивость, жизнестойкость и чуткость. Сквозным критерием оценки станет влияние проекта — изменения, которые он создает сейчас и способен создать в будущем. При рассмотрении также учитываются новизна, своевременность, способность создавать партнерства и опора на культурный код. Каждую заявку оценят не менее двух экспертов.
Татьяна Черниговская
Доктор биологических наук, профессор СПбГУ и член жюри премии «Мосты в будущее»
Как человек науки, я считаю, что именно сейчас, когда цифровой мир захлестывает нас фейками, подделками, легковесными заявлениями и непродуманными выводами, потому что думать некому, особенно важны интеллектуальная среда, человеческие ориентиры, поиск правильных сообществ и помощь друг другу.
<...> Цифровой мир проник во все сферы, и привычная нам система образования, основанная на передаче знаний от одного человека к другому, от прошлых исторических этапов к современности, закончилась. Строго говоря, никто не понимает, как учить детей. Как учить людей в университетах, тоже уже не очень понятно.
<...> Сейчас мы все, все человечество, оказались в ситуации, когда нужно понять, как с этим справляться дальше. Это очень сложная и важная задача. Люди, которые придумают, как теперь все это делать, заслуживают всяческой поддержки: и материальной, и духовной, и моральной. Премия «Мосты в будущее» как раз и ищет такие мосты — в будущее, которое совсем не похоже на всё наше прошлое. Поэтому и ответственность наша велика.
Премия даст командам возможности для новых партнерств и объединит участников с экспертами, филантропами и меценатами. Поэтому в 2026–2027 годах в состав экспертов премии войдут около 45 профессионалов в сфере благотворительности, культуры и образования. Их имена объявят отдельно.
Александр Асмолов
Доктор психологических наук и член жюри «Мосты в будущее»
У меня есть особая надежда, что премия «Мосты в будущее» сможет поддержать тех, кто думает не только о себе, но и стремится сделать мир светлее и, что особенно важно в эпоху кризиса расчеловечивания, — более человечным. Где это произойдет — в образовании, культуре или другой сфере, — не столь важно. Можно искать разные пути и решения, но главное, чтобы это произошло.
Вероника Зонабенд и Александр Асмолов
С января 2027 года к работе с проектами приступят эксперты, с марта — жюри. Шорт-лист опубликуют в апреле. Имена лауреатов первого сезона объявят 25 мая 2027 года, в день рождения Рубена Варданяна.
Подать заявку, ознакомиться с подробными требованиями и описанием номинаций можно на официальном сайте премии rubikonvremeni.ru.
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