Премия для НКО «Мосты в будущее» открыла прием заявок. Среди жюри — Татьяна Черниговская, Юлия Снигирь и Евгений Водолазкин!

Доктор биологических наук, профессор СПбГУ и член жюри премии «Мосты в будущее»

Как человек науки, я считаю, что именно сейчас, когда цифровой мир захлестывает нас фейками, подделками, легковесными заявлениями и непродуманными выводами, потому что думать некому, особенно важны интеллектуальная среда, человеческие ориентиры, поиск правильных сообществ и помощь друг другу.

<...> Цифровой мир проник во все сферы, и привычная нам система образования, основанная на передаче знаний от одного человека к другому, от прошлых исторических этапов к современности, закончилась. Строго говоря, никто не понимает, как учить детей. Как учить людей в университетах, тоже уже не очень понятно.

<...> Сейчас мы все, все человечество, оказались в ситуации, когда нужно понять, как с этим справляться дальше. Это очень сложная и важная задача. Люди, которые придумают, как теперь все это делать, заслуживают всяческой поддержки: и материальной, и духовной, и моральной. Премия «Мосты в будущее» как раз и ищет такие мосты — в будущее, которое совсем не похоже на всё наше прошлое. Поэтому и ответственность наша велика.