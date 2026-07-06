«Зарплата мечты» россиян оказалась ниже 200 тысяч рублей

Исследование провели в июле среди 10 тысяч жителей России старше 18 лет. Опрос выявил гендерные различия в зарплатных ожиданиях: мужчины в среднем назвали желаемый доход в 198 тысяч рублей в месяц, женщины — 170 тысяч рублей. При этом зарплату свыше 300 тысяч рублей хотели бы получать 19% респондентов. Столько же участников опроса назвали идеальным доход в диапазоне от 100 до 150 тысяч рублей.

Говоря о «зарплате мечты», 26% участников исследования заявили, что готовы сменить сферу деятельности или переехать в другой город ради дохода, который будет как минимум в три раза выше нынешнего. Еще 25% считают достаточным увеличение заработка в 1,5–2 раза при смене работы или расширении обязанностей.

Мужчины чаще женщин готовы к более существенному росту дохода — в два-три раза (17% против 14%). Женщины, напротив, чаще выбирают более реалистичный сценарий повышения зарплаты в 1,5–2 раза (27% против 23%).

В начале мая РИА Новости со ссылкой на собственную аналитику сообщило, что средняя зарплата в Петербурге в феврале этого года превысила 125 тысяч рублей. А в середине апреля сервис HeadHunter говорил, что в городе выросла средняя зарплата удаленщиков — этот показатель достиг почти 100 тысяч рублей. В мае о росте средней зарплаты петербуржцев на 86% за шесть лет заявил губернатор Александр Беглов.