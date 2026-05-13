Средняя зарплата петербуржцев выросла на 87% за шесть лет, заявил губернатор

Средняя зарплата жителей Петербурга с 2019 года увеличилась более чем на 87%. Об этом 13 мая сообщил губернатор Александр Беглов во время выступления перед депутатами городского Законодательного собрания.

По словам главы города, в 2025 году доходы петербуржцев выросли почти на 12%, а средний уровень зарплаты достиг 121,5 тысячи рублей. Этот показатель, как отметил губернатор, на 21% превышает среднероссийский уровень. Также Беглов подчеркнул, что Петербург демонстрирует самый низкий уровень бедности среди российских регионов.

Кроме того, в городе, как рассказал губернатор, продолжает расширяться рынок труда: за 2025 год количество рабочих мест увеличилось на 46 тысяч. Потребность работодателей в сотрудниках сохраняется на уровне прошлого года и оценивается примерно в 150 тысяч человек. Уровень безработицы в Петербурге, по данным городских властей, составляет 1,5%, тогда как в среднем по стране этот показатель достигает 2,2%.

В начале мая РИА «Новости» со ссылкой на собственную аналитику сообщило, что средняя зарплата в Петербурге в феврале этого года превысила 125 тысяч рублей. А в середине апреля сервис HeadHunter говорил, что в городе выросла средняя зарплата удаленщиков — этот показатель достиг почти 100 тысяч рублей.

