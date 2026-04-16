Почти до 100 тысяч выросла средняя зарплата удаленщиков в Петербурге

К началу 2026 года медианная зарплата дистанционных работников достигла 98,3 тысяч рублей. Для сравнения, в 2021 году работодатели предлагали около 61,2 тысяч, то есть рост составил примерно 60%.

Параллельно увеличилось и число вакансий. В первом квартале 2026 года в Петербурге разместили более 11,6 тысяч предложений с удаленным форматом — это в полтора раза больше, чем пять лет назад.

Самые высокие зарплаты на удаленке предлагают агентам по недвижимости (до 320 тысяч рублей), руководителям разработки (около 300 тысяч) и дата-сайентистам (до 230 тысяч). Системные аналитики и DevOps-инженеры могут рассчитывать примерно на 200 тысяч. Больше 100 тысяч также получают руководители продаж, программисты, специалисты по информационной безопасности, бизнес-аналитики и маркетологи.

Если говорить о количестве вакансий, чаще всего компании ищут менеджеров по продажам и работе с клиентами — около 1,9 тысяч предложений. Также востребованы маркетологи и интернет-маркетологи, а еще программисты и разработчики — в каждой из этих категорий более 900 вакансий.

По данным сервиса Dream Job, возможность работать удаленно остается одним из главных факторов при выборе работы. Более половины сотрудников (56%) считают это важным плюсом, еще 20% ценят гибкий график, а 13% — возможность работать из любой точки.

Чаще всего удаленные вакансии встречаются в IT и маркетинге (по 19%), бизнес-сервисах (17%) и финансах (15%). На дистанционке обычно работают специалисты техподдержки, аналитики и сотрудники контактных центров.

Больше всего таких вакансий сосредоточено в крупных городах: на Москву приходится 41% всех предложений, на Петербург — около 11%. Эксперты отмечают, что рынок продолжает расти: компании все активнее предлагают удаленную работу и повышают зарплаты, а кандидаты все чаще выбирают работодателей именно по этому критерию.