Средняя зарплата в Петербурге превысила 125 тысяч рублей

Таким ежемесячный доход был в феврале, подсчитали РИА «Новости». При этом доходы свыше 100 тысяч рублей в этом месяце стали получать жители уже 14 российских регионов.

Как уточняют в информагентстве, показатель среднемесячной начисленной зарплаты рассчитывается до вычета налогов и включает премиальные выплаты. Он отражает доходы всех работников, включая тех, кто получает очень высокую зарплату. В среднем по стране в феврале этот показатель составил 103,9 тысячи рублей — он увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Помимо Петербурга, зарплаты выше 125 тысяч рублей зафиксированы в Якутии, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае, а также в Мурманской и Сахалинской областях. Самые высокие доходы — более 150 тысяч рублей — отмечены у жителей Москвы, Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Порог в 100 тысяч рублей в феврале также преодолели сотрудники Московской области, Красноярского и Хабаровского краёв. Причём в Хабаровском крае зафиксирован наиболее заметный рост зарплат за год — на 23%, до уровня 109 тысяч рублей.

В середине апреля аналитики HeadHunter сообщали, что в городе выросла средняя зарплата удаленщиков — этот показатель достиг почти 100 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты, по данным компании, на удаленке предлагают агентам по недвижимости (до 320 тысяч рублей), руководителям разработки (около 300 тысяч) и дата-сайентистам (до 230 тысяч). Системные аналитики и DevOps-инженеры могут рассчитывать примерно на 200 тысяч. Больше 100 тысяч также получают руководители продаж, программисты, специалисты по информационной безопасности, бизнес-аналитики и маркетологи.

