Благотворительный фонд «Анна помогает» запустила экстренный сбор средств на продолжение своей работы

Команда проекта «Анна помогает» рассказала, что деятельность организации, которая реализует действительно значимые социальные программы, сейчас находится под угрозой из-за финансовых трудностей. Чтобы сохранить команду профессионалов и не прерывать работу, необходимо собрать 400 000 рублей до 15 декабря.

«У нас есть программы наставничества и социальная служба, в которой работают психологи, юристы, социальные работники. Все программы, которые мы делаем, они реально помогают нашим ребятам. Мы это видим, потому что через нас прошло уже больше 200 человек. 2025 год стал для меня лично и для нашей команды настоящим временем испытаний. Наш генеральный спонсор временно не может нас поддерживать, а поддержки от новых спонсоров и партнеров не хватает для того, чтобы регулярно помогать нашим подопечным», рассказал основатель организации Олег Бележенко.

Помочь проекту можно следующими способами:

1. Распространить информацию о сборе в своих кругах.

2. Оказать финансовую поддержку: любая сумма станет существенным вкладом в наше общее дело.

3. Стать партнером: если вы или ваша компания рассматриваете возможность долгосрочного сотрудничества.