Знакомьтесь, Олег Бележенко — идеолог благотворительного проекта «Анна Помогает» в поддержку выпускников детских домов

Прихожанин Анненкирхе Олег Бележенко несколько лет назад запустил благотворительный проект «Анна Помогает». Больше чем за три года работы команда помогла более 100 подопечным, открыла две кофейни «ЭР.10» и «СПЭШЛ», провела летний лагерь, запустила курсы профессиональных навыков, где выпускники детских домов могут освоить новую профессию: от керамиста до бариста. Специально для «Собака.ru» идеолог проекта «Анна Помогает» Олег Бележенко рассказывает, с чего все началось.
О первых шагах в благотворительности
Первый опыт благотворительности я получил будучи студентом Витебского государственного университета имени П.М. Машерова. Мы показывали фокусы и жонглировали в больницах и фондах. После окончания института в 2015 году я переехал в Петербург, работал в интернет-маркетинге, стал прихожанином Анненкирхе. Узнал о волонтерских программах в лютеранской церкви — решил помогать бездомным. Два раза в неделю раздавал еду нуждающимся. В какой-то момент захотелось придумать что-то новое. Были разные идеи: от раздачи продуктовых наборов до горячей линии. Остановился на концепции благотворительного антикафе «Анна помогает» — название от церкви Анненкирхе. Настоятель Евгений Раскатов предложил попросить у церкви Ингрии, частью которой является Анненкирхе, безвозмездно помещение. Под проект нам выделили место на Васильевском острове. Финансирования не было, пришлось оформлять и обживать место самостоятельно. Поначалу проводили здесь мероприятия, а вырученные средства отправляли в поддержку какой-либо благотворительной инициативы.
В 2020 году «Анна помогает» выиграла первый президентский грант за проект помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации во время ковида. Мы разносили продуктовые наборы пенсионерам, многодетным семьям, людям с инвалидностью и выпускникам детских домов. Встречи с последними всегда полны сюрпризов. Чаще всего бывало так: мы приезжали к нормотипичному молодому человеку и видели, как он живет практически в пустой квартире, без электричества — что вызывало некий диссонанс в голове. Я стал погружаться в вопрос. Оказалось, будущее 80% выпускников детских домов очень туманно: многие не поступают в вузы, не могут найти работу, имеют проблемы со здоровьем и зависимости, не могут социализироваться. Да, государство выдает ребятам квартиры, но они не умеют их обставлять, платить за коммуналку, готовить еду — не готовы ко взрослой жизни. Я предложил знакомым волонтерам решать этот вопрос более системно, и в 2021 году мы создали проект в поддержку выпускникам детских домов Петербурга и Ленинградской области в возрасте от 18 до 23 лет.
Как появились кофейни «ЭР.10» и «СПЭШЛ»
Какая мотивация должна быть у юного петербуржца, чтобы приехать из любой точки города к нам? Первое, что придумали — уроки визажа. Мастер-классы решили организовать только потому, что у одного из волонтеров супруга профессионально занималась макияжем. Писали в разные социальные организации, приглашали ребят. Увидев хороший отклик, стали расширять круг тем: фотография, ногтевой сервис, швейное дело, керамика и бариста.
Первые два года к нам приходили подопечные благодаря сарафанному радио. Когда только начинали, к нам пришла волонтерка Саша. Она вела свой блог о жизни в детском доме и абсолютно не понимала, кем работать. Я предложил ей стать социальным работником, куратором по взаимодействию с ребятами из детских домов. Сначала к нам стали приходить ее друзья, а вскоре мы обзавелись партнерами — сегодня их около 40 по Петербургу и Ленобласти.
Самым востребованными стали курсы бариста. Сначала мы преподавали теорию и практику, но поняли, что не хватает социализации. Открыли учебную кофейню «ЭР.10» — проект транзитного трудоустройства, где ребята могли учиться и работать 10-12 часов, получать зарплату и даже параллельно общаться с социальными педагогами. Многие после обучения и дальше хотели связывать свою жизнь с общепитом. В 2021 году мы открыли конкурентоспособную «СПЭШЛ» с кухней на Большой Конюшенной. Здесь все продумано до мелочей, более удачно с точки зрения зеленой повестки. Пол выполнен из кирпичей разрушенных зданий XIX века, мебель из переработанного пластика Eburet, кашпо и вазы из переработанного папье-маше. Вместе с консультантом Асей Мискевич максимально экологизировали все процессы: сделали сами посуду, организовали раздельный сбор, кители для поваров, футболки и фартуки для бариста и хэлперов сшили из переработанных пластиковых бутылок и вторичной ткани, вместо пластиковых трубочек — металлические и макаронины, а одноразовые стаканы с собой заменили многоразовыми. Изначально «СПЭШЛ» позиционировался как проект «Анна помогает», но за два года стало очевидно — это самостоятельный кейс, который мы планируем масштабировать.
«Благотворительность — супер-термоядерный реактор»
Сегодня курсы профессиональных навыков — это уже не главная помощь. Параллельно сформировался полноценный отдел социальной работы. Оказываем психологическую, юридическую, адресную и материальную помощь (передаем продуктовые наборы, компенсируем проезд, одежду, мебель), обучаем финансовой грамотности, помогаем трудоустроиться и поступить в вуз. За три года около 100 человек прошли наши программы. Чаще всего выпускники детских домов обращаются к нам с такими запросами, как отсутствие денег и работы, долги по коммуналке, проблемами с социализацией. Представьте, у человека отняли опору — семью. Из-за этого он может не уметь выстраивать взаимоотношения, что создает дополнительные трудности на жизненном пути. Мы хотя бы на какое-то время стараемся заменить семью, чтобы он научился понимать и слышать, верить и любить себя. На самом деле поэтому многим так важно попасть в кофейню. Им нужно место, где их ждут, где они могут там с кем-то поесть, пообщаться, рассказать секреты, посоветоваться, поплакать в жилетку. Я всегда стараюсь лично общаться с ребятами, для меня это очень важно — видеть человека в человеке.
У нас бывали и сложные времена. В 2022 году мы были на грани закрытия, потеряли большую часть пожертвований. Но выкарабкались! Удалось сохранить почти весь штат и вырасти к концу 2023 года, провести первый летний лагерь (будем повторять еще!), организовать полноценное швейное производство и запустить керамическую студию. Подопечных стало больше, но мы стараемся не гнаться за количеством, важнее — качество. В мае будем отмечать пятилетие и анонсируем принципиально новый большой образовательный проект, где в течение года ребята смогут получить несколько профессий и построить жизненный маршрут. Пока мы инициативу еще дорабатываем с партнерами, но, обещаю, скоро вернемся с подробностями!
Знаете, обычно для работы мы черпаем энергию в хобби, качественном отдыхе. Но «Анна помогает» дает мне силы для всего остального. Я люблю путешествовать, мастерить руками, заниматься спортом, писать музыку, но именно благотворительность — супер-термоядерный реактор, который дает мне радость и смысл жизни.
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