Знакомьтесь, Олег Бележенко — идеолог благотворительного проекта «Анна Помогает» в поддержку выпускников детских домов

О первых шагах в благотворительности

Первый опыт благотворительности я получил будучи студентом Витебского государственного университета имени П.М. Машерова. Мы показывали фокусы и жонглировали в больницах и фондах. После окончания института в 2015 году я переехал в Петербург, работал в интернет-маркетинге, стал прихожанином Анненкирхе. Узнал о волонтерских программах в лютеранской церкви — решил помогать бездомным. Два раза в неделю раздавал еду нуждающимся. В какой-то момент захотелось придумать что-то новое. Были разные идеи: от раздачи продуктовых наборов до горячей линии. Остановился на концепции благотворительного антикафе «Анна помогает» — название от церкви Анненкирхе. Настоятель Евгений Раскатов предложил попросить у церкви Ингрии, частью которой является Анненкирхе, безвозмездно помещение. Под проект нам выделили место на Васильевском острове. Финансирования не было, пришлось оформлять и обживать место самостоятельно. Поначалу проводили здесь мероприятия, а вырученные средства отправляли в поддержку какой-либо благотворительной инициативы.

В 2020 году «Анна помогает» выиграла первый президентский грант за проект помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации во время ковида. Мы разносили продуктовые наборы пенсионерам, многодетным семьям, людям с инвалидностью и выпускникам детских домов. Встречи с последними всегда полны сюрпризов. Чаще всего бывало так: мы приезжали к нормотипичному молодому человеку и видели, как он живет практически в пустой квартире, без электричества — что вызывало некий диссонанс в голове. Я стал погружаться в вопрос. Оказалось, будущее 80% выпускников детских домов очень туманно: многие не поступают в вузы, не могут найти работу, имеют проблемы со здоровьем и зависимости, не могут социализироваться. Да, государство выдает ребятам квартиры, но они не умеют их обставлять, платить за коммуналку, готовить еду — не готовы ко взрослой жизни. Я предложил знакомым волонтерам решать этот вопрос более системно, и в 2021 году мы создали проект в поддержку выпускникам детских домов Петербурга и Ленинградской области в возрасте от 18 до 23 лет.