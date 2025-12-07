Эрмитаж добился сноса строительного городка после кражи в Лувре

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что музей добился удаления строительного городка у своих стен. По его словам, временные постройки со стороны Зимней канавки оставались там больше года после завершения реставрации набережных, и убрать их не удавалось, сообщает ТАСС.

«Луврская история нам помогла. У нас больше года была захламлена Зимняя канавка. Ее набережные реставрировали, а потом там строители оставили свои домики — полное безобразие, и выгнать их было никак нельзя. Спасибо Лувру. После Лувра мы с фотографиями послали бумаги — от губернатора до прокуратуры, объясняя, как грабят, и что точно так же можно легко ограбить Эрмитаж, если такое неконтролируемое пространство будет находиться. Городок уехал быстро», — подчеркнул Пиотровский.

Пиотровский добавил, что существует риск повторного появления строительного городка рядом с музеем, но уже на другой стороне. По его словам, есть информация, что подрядчик рассматривает перенос площадки к входу в Эрмитаж со стороны набережной — раньше она стояла под окнами залов Рафаэля, а теперь может оказаться под окнами залов Леонардо да Винчи. Он подчеркнул, что такого развития событий необходимо избежать.

Напомним, 19 октября четверо злоумышленников проникли в Лувр с помощью подъемника, вскрыли витрины в Галерее Аполлона и забрали девять украшений из собрания драгоценностей Наполеона. Стоимость похищенного оценивают примерно в 88 млн евро. Расследование продолжается, следов предметов пока не нашли.