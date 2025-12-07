Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Эрмитаж добился сноса строительного городка после кражи в Лувре

Руководство Эрмитажа настояло на демонтаже строительных бытовок у Зимней канавки, указав городским властям на риск уязвимости музея после недавнего ограбления в Лувре.

Robert Harding Video / Shutterstock.com

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что музей добился удаления строительного городка у своих стен. По его словам, временные постройки со стороны Зимней канавки оставались там больше года после завершения реставрации набережных, и убрать их не удавалось, сообщает ТАСС.

«Луврская история нам помогла. У нас больше года была захламлена Зимняя канавка. Ее набережные реставрировали, а потом там строители оставили свои домики — полное безобразие, и выгнать их было никак нельзя. Спасибо Лувру. После Лувра мы с фотографиями послали бумаги —  от губернатора до прокуратуры, объясняя, как грабят, и что точно так же можно легко ограбить Эрмитаж, если такое неконтролируемое пространство будет находиться. Городок уехал быстро», —  подчеркнул Пиотровский.

Пиотровский добавил, что существует риск повторного появления строительного городка рядом с музеем, но уже на другой стороне. По его словам, есть информация, что подрядчик рассматривает перенос площадки к входу в Эрмитаж со стороны набережной — раньше она стояла под окнами залов Рафаэля, а теперь может оказаться под окнами залов Леонардо да Винчи. Он подчеркнул, что такого развития событий необходимо избежать.

Напомним, 19 октября четверо злоумышленников проникли в Лувр с помощью подъемника, вскрыли витрины в Галерее Аполлона и забрали девять украшений из собрания драгоценностей Наполеона. Стоимость похищенного оценивают примерно в 88 млн евро. Расследование продолжается, следов предметов пока не нашли.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: