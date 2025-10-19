Лувр во Франции ограбили

«Сегодня утром во время открытия музея произошло ограбление. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полицией», — написала Рашида Дати.

В аккаунте Лувра сообщается, что музей 19 октября закрыт «в связи с исключительными обстоятельствами». По информации Le Parisien, из музея были похищены предметы из коллекции драгоценностей Наполеона. Злоумышленники воспользовались ремонтными работами, чтобы попасть в помещение галереи Аполлона. Разбив окна, трое мужчин, как предварительно установлено, украли девять изделий: ожерелье, брошь, тиару и другие украшения.

Лувр — один из крупнейших музеев мира, расположенный в центре Парижа. В его коллекции хранится более 500 тысяч исторических объектов разных эпох и регионов.

Информация обновляется.