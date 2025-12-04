Pantone объявил цвет 2026 года — это «Танцующее облако»

Эксперты Института цвета Pantone выбрали цвет 2026 года. По словам исполнительного директора Литрис Айсман, Cloud Dancer «ассоциируется с новым началом и символизирует желание начать все заново».

Ключевой особенностью оттенка стал его совершенный колористический нейтралитет — это нейтральный белый, не уходящий в теплоту и холод. «Более яркий белый говорил бы о стерильности и изоляции», — добавила вице-президент института Лори Прессман.

Цвет обозначает коллективное стремление к спокойствию в условиях стремительно меняющегося мира.

Годом ранее фаворитом Pantone стал уютный коричневый «Мокка Мусс», а в 2024-м — «Нежный персик».