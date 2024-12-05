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Pantone объявил цвет 2025 года — это «Шоколадный мусс»

Цвет, отражающий культуру «малых радостей», а еще вызывающий чувство тепла и комфорта.

ganjalex / shutterstock

Институт цвета Pantone традиционно назвал главный оттенок следующего года — им стал Mocha Mousse «согревающий насыщенный коричневый оттенок» Pantone 17-1230.

«В процессе выбора цвета в этом году одной из ключевых идей, которая постоянно выходила на первый план, стало стремление к гармонии», — объяснила Лори Прессман, вице-президент института, в интервью Dezeen.

По словам команды Pantone, Mocha Mousse символизирует стремление к нейтральным оттенкам, которые отличаются от типичных бежевых или серых тонов. 

«Это классика без претензий», — добавила исполнительный директор института Лиатрис Айземан.

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