Pantone объявил цвет 2025 года — это «Шоколадный мусс»

Институт цвета Pantone традиционно назвал главный оттенок следующего года — им стал Mocha Mousse «согревающий насыщенный коричневый оттенок» Pantone 17-1230.

«В процессе выбора цвета в этом году одной из ключевых идей, которая постоянно выходила на первый план, стало стремление к гармонии», — объяснила Лори Прессман, вице-президент института, в интервью Dezeen.

По словам команды Pantone, Mocha Mousse символизирует стремление к нейтральным оттенкам, которые отличаются от типичных бежевых или серых тонов.

«Это классика без претензий», — добавила исполнительный директор института Лиатрис Айземан.