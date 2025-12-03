Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

СМИ: в России могли заблокировать популярную игровую платформу Roblox

Российские пользователи в среду, 3 декабря, массово жалуются на сбои в работе популярной игровой платформы Roblox. Ранее власти говорили о том, что на ней можно найти «неподобающий» для детей контент, а депутаты предупреждали о возможной блокировке сервиса. 

mitagalihs / Shutterstock

Популярная игровая платформа Roblox оказалась недоступна для многих российских пользователей. Об этом свидетельствуют данные сервиса СБОЙ.РФ — к 14:30 количество сообщений о проблемах достигло почти 2 тысяч, хотя за последние две недели оно не превышало 12 за день. Как убедилась редакция Собака.ru зайти на сайт с российского IP сейчас не получается.   

Как ранее писал Forbes, Роскомнадзор на этой неделе предупреждал о том, что на Roblox был обнаружен «неподобающий» для детей контент, а сам сервис создает «условия и предпосылки для совершения противоправных действий». 

«Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов», — заявляли в РКН. 

Платформа оказалась в центре скандала в конце ноября. Тогда телеграм-канал Shot опубликовал новость, о том что 13-летняя девочка из Петербурга спланировала убийство матери и поджог квартиры в Roblox. После этого заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что «проблема игромании стоит во весь рост, и какие-то ограничительные меры должны вводиться».

«Следствие должно изучить все обстоятельства дела [13-летней девочки из Петербурга], насколько игра [в причинах совершения преступления] была важной. Если окажется, что ребенок был нормальным и не было никаких проблем среди родственников, в семье или школе, а вся проблема была исключительно в игре, конечно, это и повод, и причина для запрета ее циркулирования [на территории России]», — сказал парламентарий изданию «Абзац».

