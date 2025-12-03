СМИ: в России могли заблокировать популярную игровую платформу Roblox

Как ранее писал Forbes, Роскомнадзор на этой неделе предупреждал о том, что на Roblox был обнаружен «неподобающий» для детей контент, а сам сервис создает «условия и предпосылки для совершения противоправных действий».

«Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов», — заявляли в РКН.

Платформа оказалась в центре скандала в конце ноября. Тогда телеграм-канал Shot опубликовал новость, о том что 13-летняя девочка из Петербурга спланировала убийство матери и поджог квартиры в Roblox. После этого заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что «проблема игромании стоит во весь рост, и какие-то ограничительные меры должны вводиться».

«Следствие должно изучить все обстоятельства дела [13-летней девочки из Петербурга], насколько игра [в причинах совершения преступления] была важной. Если окажется, что ребенок был нормальным и не было никаких проблем среди родственников, в семье или школе, а вся проблема была исключительно в игре, конечно, это и повод, и причина для запрета ее циркулирования [на территории России]», — сказал парламентарий изданию «Абзац».