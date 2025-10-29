Петербуржцы собрали деньги для создателя «Двора Нельсона» на оплату подвала в арт-дворике

«Наконец-то свершилось чудо! Мне официально сделали договор на проживание. Но стоимость арендной платы посчитали 11 тысяч рублей в месяц. Сейчас единовременно мне нужно заплатить 70 тысяч рублей, то есть за первый квартал и последний в этом году, начиная с октября», — написал Нельсон в своих соцсетях.

Спустя пару дней после этого сообщения Нельсону рассказал его хороший друг, что вопрос с деньгами закрыт.

Петербуржцы собрали деньги на оплату жилья создателю «Двора Нельсона» — он больше 10 лет нелегально жил в подвале

Жители Петроградского района собрали 70 тысяч рублей на аренду подвала на Полозовой улице для петербургского барда и художника Нельсона Искандаряна (https://storage.googleapis.com/papermedia/go?to=//eto-bard-nelson-sozdavshij-raznocvet/). рассказали активисты «Бумаге».

Легендарный бард Нельсон — создатель одноименного и самого яркого арт-дворика в Петроградском районе Петербурга. Он жил там на протяжении 14 лет, и за это время преображал пространство двора: создавал цветные граффити и различные инсталляции из подручных средств. Двор уже давно стал местной достопримечательность.

При этом художник жил в подвале двора не совсем легально. Помочь с оформлением документов на аренду помещения помог вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

А в мае 2023 года стало известно, что Барда Нельсона пытаются выселить из легендарного двора на Петроградской стороне. Тут рассказываем подобнее о ситуации.