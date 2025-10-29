В мире началась френдфляция! Почему дружба стала дорогим удовольствием? Заметно ли это в России? И что со всем этим делать?

«Я стала замечать, что досуг с друзьями стал дороже», — признается в беседе с Собака.ru петербурженка София. По ее словам, это стало ощущаться «в последние год-полтора».

Даже если не организовывать что-то особенное, говорит девушка, встреча с близкими может стать ощутимым ударом по бюджету. «Если вы зайдете, где-то посидите-покушаете или хотя бы просто кофе выпьете, [то почувствуете], что цены растут на эти вещи».

Такие чувства знакомы многим людям, причем не только в России. «Последние несколько лет моя зарплата не растет, — рассказывала британской The Guardian жительница Манчестера Анна, — для меня все становится сложнее из-за растущей стоимости жизни». Англичанка поясняла журналистам, что такое положение дел создавало большие проблемы в общении с друзьями, зарабатывающими больше нее. «Если они предлагают за что-то заплатить [вместо меня], мне становится очень неловко», — добавляла Анна.

Проблемы с поддержанием дружеских связей все чаще обсуждаются в крупнейших мировых СМИ: от таблоида The Mirror до респектабельной Financial Times. Для этого явления даже придумали особый термин — «френдфляция» (от английских слов friendship, то есть дружба, и inflation, то есть инфляция).