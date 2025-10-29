В мире началась френдфляция! Почему дружба стала дорогим удовольствием? Заметно ли это в России? И что со всем этим делать?

Цена дружбы растет. В буквальном смысле — исследования показывают, что молодые люди вынуждены экономить на встречах с близкими людьми. Все это влияет на общение и способствует «эпидемии одиночества». Во всяком случае, так описывают ситуацию ведущие мировые СМИ. Так что, френдфляция — это новая реальность? Проявляется ли она в России? Разбираемся вместе со специалистами.
«Я стала замечать, что досуг с друзьями стал дороже», — признается в беседе с Собака.ru петербурженка София. По ее словам, это стало ощущаться «в последние год-полтора».
Даже если не организовывать что-то особенное, говорит девушка, встреча с близкими может стать ощутимым ударом по бюджету. «Если вы зайдете, где-то посидите-покушаете или хотя бы просто кофе выпьете, [то почувствуете], что цены растут на эти вещи».
Такие чувства знакомы многим людям, причем не только в России. «Последние несколько лет моя зарплата не растет, — рассказывала британской The Guardian жительница Манчестера Анна, — для меня все становится сложнее из-за растущей стоимости жизни». Англичанка поясняла журналистам, что такое положение дел создавало большие проблемы в общении с друзьями, зарабатывающими больше нее. «Если они предлагают за что-то заплатить [вместо меня], мне становится очень неловко», — добавляла Анна.
Проблемы с поддержанием дружеских связей все чаще обсуждаются в крупнейших мировых СМИ: от таблоида The Mirror до респектабельной Financial Times. Для этого явления даже придумали особый термин — «френдфляция» (от английских слов friendship, то есть дружба, и inflation, то есть инфляция).
«Почти каждый четвертый»
Если верить Викисловарю, слово «френдфляция» появилось в 2024 году. Однако стремительно распространяться в мировых медиа оно стало поздним летом и осенью 2025-го. Еще в июле опрос Ally Bank показал: почти половина (44%) миллениалов и зумеров пропускают важные для них встречи, так как не могут себе позволить связанные с этим расходы. «Почти каждый четвертый [респондент] считает, что рост тарифов и общая инфляция усложнили общение с друзьями, и намерен сократить расходы», — говорится в сообщении банка.
Впрочем, проблема касается не только молодых людей. Как показывает опрос почти тысячи американцев, который провела компания BadCredit.org, сократить общение с друзьями были вынуждены 36% респондентов из числа представителей поколения X и 23% бэби-бумеров. «Пословица гласит: дружбу за деньги не купишь. Возможно, это правда, но, как оказывается, деньги очень пригодятся, если вы хотите дружбу сохранить», — резюмирует свою большую статью о френдфляции британская Financial Times.
Рассуждая о причинах френдфляции, западные журналисты пишут об изменениях потребительских привычек после глобального кризиса 2008–2009 годов. «Рецессия 2008-го действительно изменила то, как тратят деньги люди из более обеспеченных слоев, — говорит в интервью FT профессор Элизабет Каррид-Халкетт. — Расходы стали куда больше ориентированы на получение какого-то нового опыта».
Вкупе с распространением социальных сетей это оказывает серьезное давление на людей. Ведь благодаря рекомендательным алгоритмам в лентах новостей кажется, что буквально все проводят время с друзьями, в увлекательных поездках и необычных активностях.
«Как будто бы с возрастом просто посидеть в кафешке или просто прогуляться с друзьями уже как-то недостаточно. Хочется какого-то нового опыта. Мы стали искать себе интересный досуг. Если это какие-то мастер-классы, то они дорогие. Тысячи четыре у тебя точно уйдет за вечер, что много как бы. А если вы еще куда-то идете есть, то это выйдет уже в пять-шесть».
«Friendflation — это не только про экономику дружбы»
«Неологизм, давший название уже существующему в обществе явлению, до этого остававшемуся безымянным», — так френдфляцию описывает лингвист Ольга Короткая, старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ. Некоторое время назад она анализировала то, как молодые носители английского языка сегодня говорят о финансах, тратах и своем образе жизни.
«Для Америки френдфляция вполне реальное явление, — говорит она, — о влиянии которого сегодня часто рассуждают во многих интервью, радиопередачах и подкастах. Теме личных финансов в целом сегодня уделяется большое внимание, и о них говорят достаточно открыто, причем и миллениалы, и зумеры. Например, несколько лет назад появилось понятие loud budgeting, когда вместо того чтобы искать предлог отказаться от посещения какого-либо мероприятия ввиду нехватки финансов, люди открыто заявляют о том, что они находятся в режиме экономии».
Френдфляцию обсуждают не только журналисты и блогеры, рассказывает Собака.ru ведущий научный сотрудник Социологического института РАН Жанна Чернова. «То, что называется friendflation, в социологии обсуждается как следствие нарастающего неравенства социального капитала, то есть неравенства в доступе к социальным связям, когда сильные связи становятся привилегией, а не нормой», — говорит она.
Оказывается, продолжает ученая, экономическое неравенство бьет в первую очередь как раз по так называемым сильным связям, то есть по нашему ближнему кругу общения. «Исследования показывают, что дружба, социальные отношения распределяются все более неравномерно, а именно: стабильность и плотность связей растут вместе с доходом и культурным капиталом, — говорит Чернова. — Дружба становится частью инфраструктуры благополучия. И чем меньше у человека ресурсов (финансовых, временных, эмоциональных), тем труднее ему поддерживать эти связи».
«Friendflation — это не только про экономику дружбы, но и про то, как современность изменила саму форму социальных связей, логику отношений, когда дружба становится одним из жизненных проектов, реализация которого требует все больше различного рода ресурсов, усилий, саморефлексии и постоянной поддержки. Бедность становится не только отсутствием дохода, но и невозможностью участвовать в общении, быть включенным в сеть взаимных обязательств и связанных с ними трат».
«Логика та же, но проявляется иначе»
«Несколько недель назад мы активно обсуждали тему френдфляции со студентами и коллегами, а заодно сравнили, насколько сильно мы ощущаем ее воздействие, и в целом реально ли это явление», — говорит Ольга Короткая из Финансового университета при Правительстве РФ.
По ее словам, российские студенты вполне чувствуют влияние инфляции на свой досуг, в том числе на совместное с друзьями времяпрепровождение. «Несмотря на то, что эффект френдфляции весьма ощутим, сам термин вызывает некое отторжение, — добавляет собеседница редакции. — И зумеры, и миллениалы чувствуют на себе рост стоимости развлечений, однако скорее воспринимают это не как возрастание стоимости непосредственно дружбы, а в целом связывают удорожание с инфляцией».
«В России, как всегда, логика та же, но проявляется иначе, — отмечает Жанна Чернова из Социологического института РАН. — Если в условных западных странах дружба достаточно сильно встроена в потребительскую инфраструктуру (кафе, бары, путешествия), то в России сильные связи скорее предполагают взаимопомощь и эмоциональную поддержку».
Однако, настаивает она, непростые времена влияют и на этот аспект отношений. «Моральное давление возрастает, — говорит она. — И в этом смысле friendflation в российском контексте имеет не только экономическое, но и моральное измерение. То есть это не про "не могу позволить себе провести время в кафе", а про избегание, усталость от обязательств, связанных с "настоящей" дружбой, снижение моральной нагрузки и перевод отношений в более лайтовый вариант приятельства и знакомства, ситуативного общения без лишних обязательств».
«Еще одна работа»
«Негативный аспект френдфляции заключается в том, что друзей начинают оценивать с позиции требуемых ресурсов для поддержания связи с ними, и в момент, когда такие траты становятся нерациональными, с точки зрения одной из сторон, дружба или отношения прекращаются», — говорит Ольга Короткая из Финансового университета при Правительстве РФ.
Впрочем, продолжает Жанна Чернова из Социологического института РАН, это лишь половина проблем. Общество становится более атомизированным, а люди из разных классов реже пересекаются друг с другом. «Эта социальная капсуляция влияет в свою очередь на восприятие неравенства: чем более гомогенен круг друзей, тем выше толерантность к разрыву доходов», — продолжает она.
Проще говоря, люди все реже задумываются о том, что богатства в обществе распределены несправедливо, и менее мотивированы решать эту проблему. Если в краткосрочной перспективе это может даже снизить градус напряжения в обществе, на более длинной дистанции это может привести к тому, что предпосылки к кризису могут накапливаться вместе с поляризацией в обществе.
Что же делать? Эксперты Financial Times настаивают: общественные связи спасет прозрачность. «Не судите [о финансовом положении друзей] сгоряча, всегда проявляйте сочувствие при обсуждении финансовых отношений с ними. Это путь к здоровым отношениям», — говорит изданию психотерапевт Билл Нельсон.
«Индивидуальные решения этой проблемы заключаются в том, чтобы уметь открыто говорить о деньгах, обсуждать эти вопросы с друзьями, не стыдиться отказываться, искать бюджетные форматы общения, — соглашается социолог Жанна Чернова. — Это полезно, но не меняет структурных причин. Поскольку ответственность за сохранение дружбы снова оказывается на конкретном человеке, а не на тех структурных условиях, в которых он существует».
Она уверена, что подобные советы могут спасти отдельные отношения, но не решат проблему френдфляции в целом. «Когда у людей есть время, безопасные и доступные пространства для встреч и проведения свободного времени, стабильный доход и уверенность в завтрашнем дне, то дружба возникает и поддерживается сама собой. Когда всего этого нет, она становится еще одной работой и статьей расходов», — заключает она.
