Не время для секса? Почему молодые люди во всем мире перестают вступать в романтические отношения?

«Сегодня женщины рожают в среднем на одного ребенка меньше, чем в 1990 году» — такие данные летом 2024 года представили эксперты ООН. Если в конце XX века на каждую жительницу Земли приходилось больше 3,3 рождений, то теперь — меньше 2,3. В итоге больше чем в половине государств планеты коэффициент рождаемости упал ниже уровня воспроизводства. Проще говоря, количество младенцев появляющихся там на свет, меньше чем необходимо для поддержания численности населения (не говоря уже о его росте).

Неудивительно поэтому, что правительства всего мира озабочены тем, чтобы мотивировать своих граждан заводить детей. Для этого они прибегают к разнообразным мерам, прежде всего финансовой поддержке семей, решившихся на рождение ребенка. Однако в реальности проблема может оказаться даже более сложной, чем кажется на первый взгляд.

В январе 2025 года британское издание Financial Times опубликовало материал, в котором показало: сами по себе романтические отношения переживают «рецессию». «Большая часть падения рождаемости в последние годы происходит не из-за того, что пары отказываются заводить детей, а из-за заметного снижения числа самих пар», — констатируют журналисты.