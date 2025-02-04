Не время для секса? Почему молодые люди во всем мире перестают вступать в романтические отношения?

Романтические отношения по всему миру переживают кризис — такой вывод сделали аналитики британского издания Financial Times. Согласно их данным, доля молодых людей, состоящих в партнерствах, уверенно снижается. Есть страны, в которых она за последние 30 лет упала с 60% до 30%! В других государствах эти изменения не столь радикальны, но все равно заметны. Что происходит? Почему люди больше не хотят ни с кем встречаться? И дойдут ли правительства до того, что будут платить людям за свайпы в Tinder? Разбираемся вместе с социологами и демографами.
«Сегодня женщины рожают в среднем на одного ребенка меньше, чем в 1990 году» — такие данные летом 2024 года представили эксперты ООН. Если в конце XX века на каждую жительницу Земли приходилось больше 3,3 рождений, то теперь — меньше 2,3. В итоге больше чем в половине государств планеты коэффициент рождаемости упал ниже уровня воспроизводства. Проще говоря, количество младенцев появляющихся там на свет, меньше чем необходимо для поддержания численности населения (не говоря уже о его росте).
Неудивительно поэтому, что правительства всего мира озабочены тем, чтобы мотивировать своих граждан заводить детей. Для этого они прибегают к разнообразным мерам, прежде всего финансовой поддержке семей, решившихся на рождение ребенка. Однако в реальности проблема может оказаться даже более сложной, чем кажется на первый взгляд.
В январе 2025 года британское издание Financial Times опубликовало материал, в котором показало: сами по себе романтические отношения переживают «рецессию». «Большая часть падения рождаемости в последние годы происходит не из-за того, что пары отказываются заводить детей, а из-за заметного снижения числа самих пар», — констатируют журналисты.
А возможно, люди просто занимаются сексом, не создавая устойчивые партнерства?
Как показывают ученые, это не так. В последние годы, социологи фиксируют, что молодые люди реже вступают в интимную близость. Так, еще в конце 2010-х ряд исследований продемонстировал, что порядка 20% миллениалов никогда не занимались сексом. Среди зумеров тенденция еще более заметна — в 2020-м американские социологи сообщили, что почти каждый третий американский мужчина 1996–2002 года рождения не имел сексуальных партнеров за последние 12 месяцев.
Тренд безбрачия
Само по себе снижение «романтической активности» молодежи не является чем-то беспрецедентным. Как рассказывает в беседе с Собака.ru старший научный сотрудник Международной лабораторией исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова, в Европе XVIII–XIX века заметная доля молодых людей также оставалась без партнера.
«Тогда в большей части стран Западной и Центральной Европы преобладал так называемый европейский тип брачности, — объясняет собеседница редакции, — в рамках которого порядка 20% населения (как мужчин, так и женщин) оставались холостыми. Те же, кто вступали в брак, делали это сравнительно поздно, в возрасте старше 25 лет. Это делалось для ограничения числа детей, что было необходимо в условиях нехватки земли и, следовательно, больших проблем с ее наследованием».
На этом фоне, продолжает эксперт, резкий взлет рождаемости в Европе во второй половине XX века, приведший к появлению многочисленного поколения бэби-бумеров, как раз можно было бы счесть аномалией. А вот последовавшее за этим снижение рождаемости и числа романтических партнерств в начале XXI века — возвращением к традиции.
Проблема в том, что аналогичные тенденции наблюдаются не только в местах, где раньше был распространен «европейский тип брачности». Как показывают графики в материале Financial Times, в остальных регионах планеты с 1990 года также фиксируется снижение доли молодых людей, вступающих в романтические партнерства. Так, в некоторых странах Восточной Азии (в каких именно не уточняется), с 1990 года эта доля упала в два раза — с 60% до 30%. «От США, Финляндии и Южной Кореи до Турции, Туниса и Таиланда — падение рождаемости все больше связано с рецессией отношений среди молодых людей», — пишут в FT.
Не вопрос выживания
«Тот факт, что кризис отношений происходит почти везде, причем одновременно, указывает на то, что это глобальный тренд, а не влияние каких-то факторов, специфичных для определенной страны», — пишут FT.
Одно из возможных объяснений — изменение положения и возможностей женщин в современном мире, отмечает издание. «Сейчас семья конкурирует с построением карьеры», — соглашается в беседе с Собака.ru Елена Чурилова из НИУ ВШЭ.
Однако, настаивает социолог, исследовательница из Тель-Авивского университета Ника Костенко, дело не в том, что все женщины просто решили выбрать профессиональный рост, а не построение отношений. Она обращает внимание, что наиболее ярко снижение интереса как к построению отношений, так и к любым сексуальным контактам заметно на данных из Японии и Южной Кореи.
Снижение количества пар признавалось в Японии даже официально. Еще в 2020 году власти страны объявили о выделении почти 20 млн долларов на меры по повышению рождаемости, в том числе на сервисы по подбору партнеров. К этой задаче предполагалось подключить, в том числе искусственный интеллект.
Ника Костенко
Научный сотрудник Тель-Авивского университета:
Японские женщины не хотят секса, не хотят отношений. С чем это связано? Там произошла какая-то экологическая катастрофа или их кто-то загипнотизировал? Нет! Это связано с довольно простыми вещами. Если японская или корейская женщина выходит замуж, ее социальная жизнь радикально меняется. Социальное давление так велико, что она больше не может работать, она должна стать домохозяйкой. Это очень не поддерживается молодыми поколениями. В итоге вместо того, чтобы играть в эту игру по правилам, предложенным стареющим обществом, они предпочитают не играть в эту игру вообще.
В других странах социальное давление может быть заметно (или даже несравнимо) слабее, но работает этот фактор везде. Женщины по всему миру получают все больше возможностей работать и обеспечивать себя, а не жить в тех партнерствах, которые их не устраивают. «В XIX веке девушку можно было насильно выдать замуж за мужчину, которого она не любила, и она бы просто была несчастна всю жизнь, — продолжает Костенко. — Сегодня в большинстве обществ это невозможно, она может себе позволить выбрать другой путь».
Дорогое удовольствие
Еще одно глобальное изменение, которое совпало со снижением доли молодых людей, состоящих в отношениях, — появление смартфонов, отмечают в Financial Times. «Географические различия в росте числа одиноких людей [по странам] в значительной степени связаны с использованием мобильного интернета», — отмечает издание, признавая при этом, что «конкретные механизмы являются предметом дискуссий».
Однако далеко не все согласны с тем, что распространение гаджетов и мобильного интернета является хорошим объяснением. «Это похоже на очередную попытку свалить на технологии издержки капитализма», — возмущается в беседе с Собака.ru социолог Петр Иванов. Собеседник редакции настаивает, что тренд на снижение партнерств связан с тем, что современные города, в которых живет все большая доля населения планеты, все меньше дают людям возможность вести совместную жизнь.
«Есть такая книжка [американского экономиста и социолога] Ричарда Флориды "Новый кризис городов", — рассказывает Иванов. — В ней говорится о том, что большие города ориентируются на крупных инвесторов, живущих на тропических островах и не очень интересующихся тем, как устроена жизнь в самих мегаполисах, в которые они инвестируют. Флорида называет это явление "бетонная инвестиционная ячейка", когда городская недвижимость превращается из жилья в средство вложения очень больших денег».
Петр Иванов
Социолог бюро «Гражданская инженерия»:
В итоге получается, что все меньше людей могут позволить себе купить или даже снять сколько-нибудь крупную жилплощадь. Это приводит к тому, что средний класс — надежда и опора семейных ценностей — вымывается из мегаполисов. Фактически семейный образ жизни становится недоступен для большинства горожан по всему миру.
Об этом же в беседе с Собака.ru говорит и Вероника Костенко. «Многие мужчины, которые раньше создали бы семью, сейчас не могут себе это позволить, — поясняет она. — В современной политологии есть версия, что консервативный поворот последних лет как раз с этим связан. Молодые мужчины видят, что их дедушки, работая на фабрике, могли купить дом к 35 годам и содержать жену-домохозяйку, воспитывающую трех детей. Сейчас это невозможно, даже если ты "белый воротничок", жена у тебя тоже, а заводите вы только кошку».
По мнению собеседницы редакции, рост онлайн-общения как раз является следствием растущего экономического неравенства и нестабильности в современном мире, а не наоборот. Эти же факторы, продолжает социолог, ведут к массовому отказу от отношений.
«Если у тебя нет ни свободных денег, ни свободного времени сходить с друзьями на стадион, а потом в бар, если ты не можешь притащить их домой, так как дом — это 16-метровая клетушка на окраине, то, конечно, ты будешь сидеть в телефоне и тыкать в дейтинг-приложение в попытке найти хоть кого-то, кто с этими вводными куда-то с тобой сходит, и не факт, что найдешь», — говорит Костенко.
Заповедники среднего класса
Как полагают в Financial Times, снижение доли людей, состоящих в отношениях, ставит совсем неожиданные вызовы перед правительствами всего мира. И эти вызовы, пишут, журналисты, требуют новых подходов. «Политика, направленная на содействие формированию отношений, может оказаться более эффективной, чем политика, направленная на помощь парам в рождении детей», — пишет издание.
Однако представить себе как могла бы выглядеть подобная политика очень сложно, признается в беседе с Собака.ru Елена Чурилова из НИУ ВШЭ. «Я слышала о том, что в Европе есть локальные программы поддержки молодых семей для покупки жилья, — говорит собеседница редакции, — слышала про политику создания дружественных семьям городов. Это характерно прежде всего для небольших муниципалитетов. Но вот как может выглядеть правительственное стимулирование создания влюбленных парочек… смутно себе представляю, как это возможно».
Как полагает социолог Вероника Костенко, программы поддержки свиданий вряд ли могут помочь фундаментально изменить ситуацию — пока не решены проблемы с ростом неравенства, нестабильностью занятости и ростом арендных ставок по всему миру. При этом, настаивает собеседница редакции, даже в нынешних условиях политика поддержки рождаемости работает. «Социальная поддержка деторождения хорошо себя зарекомендовала во Франции и Швеции: субсидируемые детские сады, субсидируемые няни, предоставление матерям возможности работать — реально повышают рождаемость даже в нынешней ситуации», — констатирует собеседница редакции.
В остальном, констатирует социолог Петр Иванов, без решения системных проблем больших городов семейное (и просто парное) будущее будут иметь «территории, на которых сохраняется какой-то устойчивый средний класс».
Петр Иванов
Социолог бюро «Гражданская инженерия»:
Получается, что в текущих условиях семейное будущее — это будущее небедных малых территорий. Такие места есть по всему миру, в том числе и в России. К примеру, [город в Ханты-Мансийском автономном округе] Мегион — классическая малая небедная территория, где средняя зарплата [благодаря нефтедобыче] — около 150 тысяч рублей.
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