В России 2,1% официально безработных — так мало не было никогда. Однако число резюме на сайтах поиска работы растет! Как так?

В последние недели новости рынка труда выглядят крайне противоречиво. С одной стороны, официальные данные говорят: в стране рекордно низкий уровень безработицы. С другой — рекрутеры сообщают о том, что количество резюме на сайтах поиска работы растет намного быстрее числа вакансий. Некоторые СМИ предрекают завершение «зарплатной гонки» уже к 2026 году. Проще говоря, согласно этим ожиданиям, рост зарплат скоро затормозится. Так что же происходит? И куда делись разговоры про рынок соискателя, который может диктовать условия компании? Разбираемся в материале Собака.ru.
Официальный уровень безработицы в России установил очередной исторический рекорд — 2,1% населения. Таким низким он в постсоветский период еще никогда не был. Об этом в октябре сообщило издание РБК со ссылкой на доклад Росстата.
На первый взгляд это должно говорить о том, что рынок труда сегодня в стране полностью принадлежит соискателям (о чем не раз за последние годы говорили эксперты и писали СМИ). Впрочем, если присмотреться, ситуация выглядит уже не такой однозначной.
Так, в сентябре сервис по подбору сотрудников HeadHunter сообщил о резком росте количества резюме — за год их количество выросло на 27%. «В начале осени разместили или обновили свои резюме более 7,2 млн соискателей. Чаще всего работу ищут в продажах (23% от общего числа резюме), в сфере рабочих профессий (16%), домашнего и обслуживающего персонала (14%), в транспортной сфере (13%) и строительстве (12%)», — пояснила Собака.ru Мария Игнатова, директор по исследованиям HeadHunter.
При этом рост количества вакансий не такой динамичный. Как рассказал редакции Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы: число резюме, размещенных пользователями сервиса в третьем квартале этого года оказалось на 60% больше, нежели год назад. «Количество вакансий на платформе в целом выросло на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — добавляет Губанов.
На этом фоне уже не кажутся удивительными разговоры о скором конце «зарплатной гонки» в стране (то есть ситуации, когда компании вынуждены повышать оклады, соревнуясь за работников). Так, в середине октября заместитель научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов анонсировал замедление роста доходов россиян до 3–4% в год (это ниже, чем прогноз ЦБ по инфляции в 2026-м).
Как так получилось?
Кажется, что официальные данные о безработице прямо противоречат статистике рекрутеров, стало быть, какой-то из показателей как минимум неточен. Однако эксперты, опрошенные Собака.ru, так не считают. «Никакого противоречия тут нет, — говорит в беседе с редакцией экономист, автор телеграм-канала "Деньги и песец" Дмитрий Прокофьев. — Просто есть работа, а есть хорошая работа. Найти себе тяжелый, требующий значительных усилий, едва обеспечивающий твое существование труд проблем нет. Отсюда и низкая безработица. Устроиться по специальности да так, что можно, работая 40 часов в неделю, не считать каждую копейку, уже сложно. Поэтому люди ищут всевозможные подработки».
«Нужно понимать, что низкая безработица не равна высокой полной занятости, — говорит Наталья Ильченко, руководитель пресс-службы SuperJob. — Государственная статистика не учитывает форму трудоустройства: сокращения и оптимизация численности в одном секторе компенсируются ростом занятости в других (ВПК, строительство инфраструктурных проектов). Однако новая работа может быть на неполный рабочий день, она может сопровождаться снижением в доходах или переводом в статус самозанятого или ИП».
Это подтверждается и новостями. Так, еще в конце сентября «АвтоВАЗ» на фоне дорогих автокредитов сообщил о переходе на четырехдневку. Месяц спустя, в конце октября, на предприятии объявили, что этот режим будет сохраняться до конца года. В октябре же аналитики сервиса «Авито Подработка» рассказали «Известиям», что компании все чаще ищут людей на неполную занятость. В свою очередь издание «Петербургский дневник» со ссылкой на сервис SuperJob 10 октября написало, что подработка есть у каждого четвертого петербуржца.
Александр Лякин
Доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории и экономической политики СПбГУ:
«Люди, которые долго искали работников, часто не имеют возможности их целиком занять в условиях высокой ключевой ставки, сокращения конечного спроса, замедления экономики. При этом они не готовы сотрудников отпускать, чтобы послезавтра за ними снова гоняться. В итоге люди официально трудоустроены, отсюда безработица в 2,1%, но желание у людей подработать растет».
С этим согласна и Елена Ахмедова, главный экономист по России компании «Эйлер Аналитические Технологии». «Еще одним из возможных объяснений является то, что работодатели хронически не могут заполнить имеющиеся вакансии и прекращают активный поиск сотрудников в рекрутинговых сервисах», — добавляет она.
Так что в дефиците — кадры или рабочие места?
«Проблема кадрового дефицита, [согласно нашему исследованию], по-прежнему актуальна для 78% компаний, — полагает Наталья Голованова, руководитель исследовательского центра SuperJob. — Статистика рынка труда подтверждает результаты опроса [работодателей]». При этом собеседница редакции добавляет, что более быстрый рост числа активных резюме, нежели вакансий, «создает более сбалансированную ситуацию, чем годом ранее».
Как отмечает Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru, «зачастую под кадровым дефицитом все чаще подразумевается именно нехватка определенных навыков и компетенций, а не специалистов». Проще говоря, жалуясь на нехватку людей, предприниматели сетуют не на полное отсутствие откликов, а на то, что не могут найти того работника, которого хотят.
«К примеру, в 2025 году соискатели в возрасте 55 лет и старше разместили или обновили более 413 тысяч резюме, что на треть больше прошлогодних показателей, — говорит Игнатова. — Сегодня для успешного трудоустройства опытным специалистам требуется именно обновление профессиональных навыков. В свою очередь молодежи необходимо получать или уметь подтверждать релевантные навыки, востребованные современными компаниями».
Впрочем, экономист Дмитрий Прокофьев предлагает посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. «В стране снижается инвестиционная активность, а это значит снижение капиталовооруженности, — говорит он. —- То есть компании меньше инвестируют в технику, повышая нагрузку на труд, которая оборачивается нехваткой людей. Когда предприниматели говорят, что им не хватает людей, они упускают важный момент — не хватает людей, согласных трудиться на тех условиях, которые им предлагают работодатели. Платите больше, как это делает правительство в приоритетных для себя отраслях, к вам очереди будут стоять».
Как в этих условиях меняются зарплаты?
Пока признаков охлаждения в динамике зарплат нет, говорит Елена Ахмедова, главный экономист по России компании «Эйлер Аналитические Технологии». «В июле рост зарплат заметно ускорился — динамика составила 16% год к году в номинальном выражении и 6,6% год к году в реальном выражении, — поясняет она. — Текущие темпы, по нашим оценкам, выросли сразу до 1,5% месяц к месяцу с поправкой на сезонность».
Сходные цифры называет и Мария Игнатова из HeadHunter: «Медиана предлагаемой заработной платы осенью составила 80 тысяч рублей, что на 14% больше прошлогодних показателей».
Иными словами, если брать ситуацию по экономике в целом, зарплаты выросли. Причем работники стали не просто получать большую сумму. Даже с учетом инфляции средний россиянин может теперь купить необходимых товаров больше, чем год назад. Так, доля зарплат в ВВП России в 2025-м, согласно докладу аналитиков «Альфа-Банка», составила 45%, тогда как в 2022-м была лишь 39% (для сравнения: в 2014-м она находилась на уровне в 47,2%). Именно этот показатель свидетельствует о том, какая доля общего объема производимых в стране благ распределяется между работниками.
Впрочем, если взглянуть на детали, то картина становится более сложной. Так, отмечает Наталья Голованова, руководитель исследовательского центра SuperJob, динамика зарплат в разных областях неоднородна. Зарплаты в IT, логистике и маркетинге растут медленнее, чем в прошлом году. Кадровики, строители, сотрудники банков, напротив, быстрее получают прибавку. «В тех сферах деятельности, где мы наблюдали значительный прирост зарплат в последние 1–2 года, сегодня зарплаты растут чуть медленнее, в том числе и из-за статистического эффекта высокой базы», — заключает она.
Так что рынок соискателя сохранится?
«Дефицит кадров сохраняется в разной степени в тех или иных областях, — говорит Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы. — Компаниям, желающим эффективно закрывать вакансии, придется дальше адаптироваться к запросам кандидатов: предлагать не просто зарплату, а комплекс условий, включая карьерные перспективы, поддержку при переезде, гибкий формат работы и не только».
Несмотря на то, что число вакансий растет медленнее, чем количество резюме, Наталья Голованова из SuperJob настаивает: «рынок труда остается соискательским». «Ультранизкая безработица, особенно в условиях высокого дефицита кадров, создает устойчивое перегретое давление на рынке труда. Это дает работникам переговорную силу для требования более высокой зарплаты», — говорит она.
При этом собеседница редакции отмечает: несмотря на сезонные факторы (например, летом всегда требуется больше строителей), рынок труда структурно перестраивается. Население уменьшается, количество молодых людей, выходящих на рынок труда меньше, чем пенсионеров, с него уходящих. «Рынок труда стал структурно более жестким, чем в прежней реальности, — добавляет Елена Ахметова из "Эйлер Аналитические Технологии". — Даже с учетом его постепенного охлаждения в пользу структурной жесткости говорят демографические изменения — старение населения, в результате которого численность экономически активного населения будет постепенно уменьшаться».
Наталья Голованова
Руководитель исследовательского центра SuperJob:
«Так как аналогов подобной ситуации в новейшей истории страны мы пока не видели, предсказать, как в дальнейшем на рынке труда будут сбалансированы спрос и предложение, практически невозможно».
В свою очередь экономист Дмитрий Прокофьев со скепсисом относится к самому понятию рынка соискателя. Он настаивает: несмотря на то что зарплаты растут, ценность труда в экономике остается в России низкой. «На макроуровне: когда вчера вам за 100 рублей продавали пачку масла, а сегодня только кусок масложирового продукта растительного происхождения — это то же самое, как если бы вам снизили зарплату. С точки зрения макроэкономики это равнозначно», — подчеркивает он.
«Так что никакого рынка соискателя у нас на самом деле нет, — продолжает собеседник редакции. — Да, зарплаты несколько растут, даже сравнительно быстро, но это повышение во многом съедается инфляцией, часто замаскированной шринкфляцией (так описывают ситуацию, когда цена, скажем, на пакет молока не меняется, но в нем уже не литр, а 950 мл, — прим. ред.). У нас нет сильных профсоюзов, нет социальных пособий, которые позволяют не идти на плохие рабочие места. Так что думаю, что ситуация будет оставаться такой же. Люди будут работать, зарплаты — расти, а цена труда — оставаться низкой».
Наконец, Александр Лякин из СПбГУ полагает, что в экономике в данный момент установлено новое равновесие. Работодатели вряд ли будут готовы повышать зарплаты так же быстро, как это было в последние годы. Во всяком случае, без роста экономики. «Если экономика упадет, просядут и зарплаты, — продолжает он. — Если экономика не пойдет вниз, то зарплаты будут оставаться примерно на том же уровне. Если же мы будем наблюдать рост, то, конечно, и доходы будут расти, однако вряд ли этот процесс будет бесконечным, в какой-то момент труд станет дороже и его будут замещать капиталом (то есть инвестициями в новые технологии для замещения работников, — прим. ред)».
