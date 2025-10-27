В России 2,1% официально безработных — так мало не было никогда. Однако число резюме на сайтах поиска работы растет! Как так?

Официальный уровень безработицы в России установил очередной исторический рекорд — 2,1% населения. Таким низким он в постсоветский период еще никогда не был. Об этом в октябре сообщило издание РБК со ссылкой на доклад Росстата.

На первый взгляд это должно говорить о том, что рынок труда сегодня в стране полностью принадлежит соискателям (о чем не раз за последние годы говорили эксперты и писали СМИ). Впрочем, если присмотреться, ситуация выглядит уже не такой однозначной.

Так, в сентябре сервис по подбору сотрудников HeadHunter сообщил о резком росте количества резюме — за год их количество выросло на 27%. «В начале осени разместили или обновили свои резюме более 7,2 млн соискателей. Чаще всего работу ищут в продажах (23% от общего числа резюме), в сфере рабочих профессий (16%), домашнего и обслуживающего персонала (14%), в транспортной сфере (13%) и строительстве (12%)», — пояснила Собака.ru Мария Игнатова, директор по исследованиям HeadHunter.

При этом рост количества вакансий не такой динамичный. Как рассказал редакции Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы: число резюме, размещенных пользователями сервиса в третьем квартале этого года оказалось на 60% больше, нежели год назад. «Количество вакансий на платформе в целом выросло на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — добавляет Губанов.

На этом фоне уже не кажутся удивительными разговоры о скором конце «зарплатной гонки» в стране (то есть ситуации, когда компании вынуждены повышать оклады, соревнуясь за работников). Так, в середине октября заместитель научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов анонсировал замедление роста доходов россиян до 3–4% в год (это ниже, чем прогноз ЦБ по инфляции в 2026-м).