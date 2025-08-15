Кем нужно работать, чтобы попасть в 10% самых высокодоходных россиян? Сколько они получают? На что тратят? И чего ждут в будущем?

В вашем исследовании приняли участие те, кто входит в 10% самых богатых россиян. Кто они и сколько зарабатывают?

Корректнее сказать, что мы опрашивали не самых богатых, а наиболее высокодоходных россиян — это не одно и то же. Нашим главным критерием отбора были именно текущие доходы, а не накопленное богатство. Богатство у нас в стране распределено еще более неравномерно, чем доходы.

При определении границы отбора мы опирались на данные статистики. Росстат публикует сведения о средних доходах верхнего дециля (10% россиян с наиболее высокими доходами). Именно эту цифру мы взяли за нижнюю границу нашей выборки. В результате в нашу выборку попали даже не все верхние 10%, а представители еще более малочисленной группы (3–4%) с доходами выше среднего уровня, характерного для верхнего дециля.