Петербургские пожарные вновь приняли участие в съемках «горячего» благотворительного календаря

Фонд в третий раз выпускает благотворительный календарь «Герои» с участием пожарных Санкт-Петербурга — представителей одной из самых героических профессий. В этот раз их задача не связана с тушением пожаров: они поддерживают детей с диагнозом ДЦП, помогая им получить шанс на самостоятельные шаги и слова.

Темой календаря 2026 года выбран русский стиль, отражающий силу, мастерство и дух. Пожарные приняли участие в съемках в образах лучников, кузнецов и рыбаков, напоминая о важности тех, кто готов прийти на помощь и поддержать других.

«Проект «Герои» уже привлек миллионы рублей на реабилитацию подопечных фонда «Центр реабилитации ребенка». Каждый календарь — это не просто листы с фотографиями, а шанс изменить чью-то жизнь», — говорится на сайте фонда.

Цена календаря составляет 2500 рублей. Оформить заказ можно по этой ссылке.

