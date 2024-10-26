Петербургские пожарные вновь снялись для «горячего» благотворительного календаря

«Календарь с участием пожарных Санкт-Петербурга мы выпускаем второй год подряд. В прошлом году проект собрал почти 2 000 000 рублей на помощь подопечным нашего фонда. Благодаря этому они смогли сделать шаг на пути к самостоятельной жизни», — сказано на сайте фонда.

Сотрудники решили повторить опыт австралийских пожарных, которые выпускают подобный календарь ежегодно. Ради съемки для календаря пожарные открывали для себя новые занятия и доказывали, что любая цель может покориться тому, кто готов идти к ней, не обращая внимания ни на какие препятствия. Цена такого сувенира 2000 рублей.

В прошлом году мы подробно рассказывали об этой инициативе.