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“Слишком горячо”: петербургские пожарные снялись топлес для благотворительного календаря

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12 огнеборцев из разных пожарных частей примерили на себе роль моделей. Все средства с продажи будут направлены на реабилитацию детей с церебральным параличом.

Фото: пресс-служба фонда «Центр реабилитации ребенка»
Фото: пресс-служба фонда «Центр реабилитации ребенка»
Фото: пресс-служба фонда «Центр реабилитации ребенка»

Идея горячего календаря принадлежит Санкт-Петербургскому благотворительному фонду «Центр реабилитации ребенка». Сотрудники решили повторить опыт австралийских пожарных, которые выпускают подобный календарь ежегодно. «Они и популяризировали профессию пожарного, и собрали огромное количество денег на благие цели. Мы долго присматривались к их снимкам и наконец-то решились сделать что-то похожее, но вложить туда свою идею», — цитирует директора фонда Екатерина Кузнецова «Комсомольской правде».

Уникальность петербургской идеи заключается в том, что пожарных решили поместить в нетипичные для них ситуации. Они учились стоять на сноуборде, пробовали свои силы в живописи, гончарном ремесле и кулинарии, ездили верхом на лошадях. «Даже сильным пожарным порой было непросто в ситуациях, где у них нет нужных навыков и опыта. Ежедневно дети с церебральным параличом оказываются в таких ситуациях. Но так же, как пожарные научились забивать шайбы на скользком льду, так и у детей с детским церебральным параличом есть все шансы победить страх и научиться жизненно необходимым навыкам: сидеть, стоять и ходить», — сказано на официальном сайте проекта.

Стоит такой календарь 1500. Заказать его можно здесь. Фонд обещает начать доставку после 20 декабря.

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