Россияне чаще выбирают товары из переработанных материалов

Большинство россиян (63%) предпочитают товары с использованием вторсырья, тогда как 37% не обращают на это внимания, сообщает исследование компании «Лемана ПРО», рассказал «Сноб».

Согласно опросу, 68% респондентов готовы доплачивать от 5 до 20% за экологичные товары, тогда как 32% считают это неоправданным.

Наибольший спрос отмечается на хозяйственные и бытовые изделия — тряпки, мусорные пакеты, вёдра и подобные товары (65%). Более половины участников опроса (54%) покупают пластиковые изделия с переработанных материалов, 48% — картонные товары и упаковку. Строительные материалы выбирают 36%, текстиль — 35%, предметы интерьера — 26%, мебель — 21%, инструменты — 18%, оборудование — 11%.

63% россиян отдают предпочтение товарам с вторсырьем, 37% не обращают на это внимания. Основной мотив — забота об экологии (66%), также важны социальная ответственность (48%), доступная цена (42%), развитие устойчивого производства (30%), качество и уникальность (25%) и сокращение углеродного следа (23%). Среди тех, кто не покупает такие товары, 39% жалуются на нехватку информации, 32% — на трудности с поиском, 22% не видят смысла, 14% сомневаются в качестве, 11% — в безопасности продукции.

По словам Григория Какурникова, руководителя проектов по управлению отходами «Лемана ПРО», россияне все чаще делают осознанный выбор, но спрос опережает развитие инфраструктуры переработки. Бизнес инвестирует в замкнутый цикл, но ускорить процесс может только поддержка государства.

76% опрошенных обращают внимание на состав упаковки: 16% всегда выбирают экологичные варианты, 60% — если информация заметна. 28% учитывают долю переработанного сырья, 20% — сертификаты и репутацию бренда.

62% выбрасывают отсортированные отходы в придомовые контейнеры, 13% — в экоцентры, 9% — в пункты приема при магазинах. Главная причина отказа от сортировки — отсутствие контейнеров рядом (58%). Для повышения интереса россияне предлагают: установку контейнеров (70%), бонусы от магазинов (54%) и снижение цен на товары с переработанным содержимым (39%).

