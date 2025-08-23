Вблизи Всеволожска начнется строительство нового комплекса по переработке отходов

Российский экологический оператор направит на проект 90% от его общей стоимости, сообщили на сайте компании в среду, 20 августа.

РЭО инвестирует более 6 млрд рублей, тогда как общая стоимость объекта составляет 6,9 млрд рублей. Генеральный директор компании Ирина Тарасова отметила, что в финансировании примет участие также «Альфа-банк» — соответствующее соглашение было подписано на ПМЭФ.

По словам Ирины Тарасовой, строительство комплекса начнется в третьем квартале 2025 года, а завершить его планируется в 2027 году. Предполагается, что объект будет способен перерабатывать до 300 тысяч тонн отходов ежегодно, сообщает «Фонтанка».

Кроме того, на территории «Рахьи» будет построен компостный объект мощностью 88,5 тысяч тонн в год и объект захоронения отходов с годовой мощностью 120,5 тысяч тонн.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге запустят еще два комплекса по переработке мусора в ближайшие два года.