Вблизи Всеволожска начнется строительство нового комплекса по переработке отходов

Строительство комплекса по переработке отходов «Рахья» во Всеволожском районе Ленинградской области запланировано на 2025 год. 

Российский экологический оператор направит на проект 90% от его общей стоимости, сообщили на сайте компании в среду, 20 августа. 

РЭО инвестирует более 6 млрд рублей, тогда как общая стоимость объекта составляет 6,9 млрд рублей. Генеральный директор компании Ирина Тарасова отметила, что в финансировании примет участие также «Альфа-банк» — соответствующее соглашение было подписано на ПМЭФ.

По словам Ирины Тарасовой, строительство комплекса начнется в третьем квартале 2025 года, а завершить его планируется в 2027 году. Предполагается, что объект будет способен перерабатывать до 300 тысяч тонн отходов ежегодно, сообщает «Фонтанка».

Кроме того, на территории «Рахьи» будет построен компостный объект мощностью 88,5 тысяч тонн в год и объект захоронения отходов с годовой мощностью 120,5 тысяч тонн.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге запустят еще два комплекса по переработке мусора в ближайшие два года.

