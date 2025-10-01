В тренде все (!) восточное: от косметики и автомобилей до иностранных языков и философии! Почему? И как Азии удается покорять один сектор рынка за другим?

Бьюти-медицина

В 2025-м у каждого есть хоть одна корейская банка, а, как правило, таких средств гораздо больше: бальзамы для губ и SPF, маски для лица и сыворотки с витаминами, смарт-гаджеты для лимфодренажа и бронь к любимому косметологу на корейскую подтяжку Ultraformer. Мы так погружены в азиатский бьюти-сектор, что, кажется, он был с нами всю жизнь. Но это не так!

«Эстетическая медицина не всегда смотрела на Восток. 12-15 лет назад ориентиром считался Запад, точнее Америка, — рассказывает Дарья Якушевич, главный врач клиники косметологии DJ Clinic. — Тогда в тренде были (а в США остаются до сих пор) такие, довольно агрессивные протоколы, как альтера-терапия на высоких параметрах (глубокий лифтинг, уплотняющий ткань за счет их сильного нагревания), феноловые пилинги и СО2-шлифовки, стирающие все морщины, рубцы и верхний слой кожи в придачу (восстановление занимало минимум месяц). Омоложение после них получалось радикальное — такое, чтобы все увидели “кукольную” скульптурность и “восковую” гладкость лица».

В целом, популярность таких методик в прошлой декаде и в условиях неформальной, но ощутимой реально социальной стратификации, объяснима — они не только меняли внешность, но и подчеркивали статус человека, который мог себе позволить эстетические вмешательства (скрестим пальцы, чтобы новая эра «бум-бум-шика» не вернула нас в эту точку). И вот, что положило этому конец.

Взлет аутентичности

«Сейчас запрос потребителя изменился: никто не хочет длительной реабилитации и серьезных изменений. Идеальное преображение должно соответствовать формуле: экологично, аккуратно, чтобы никто заподозрил вмешательство, но каждый отметил, как человек посвежел, — резюмирует врач-эксперт. — И это как раз подход азиатской бьюти-медицины, который испокон веков заключается в заботе о качестве кожи. Это и защита от солнца, и борьба с пигментацией, и комплексный антиэйджинг, сочетающий профессиональную коррекцию + определенный лайфстайл (больше движения, меньше сахара, ускоряющего старение кожи), работу с микробиомом кожи».

Перестановка экономических сил

Тренд на K-бьюти может быть связан с особенностями экономической ситуации: государства и частные компании азиатского региона сегодня активно инвестируют в развитие технологий и делают сертификационные правила более «дружественными» для производителей — создавать новые продукты для них не слишком рискованно и весьма выгодно.

На что сегодня обратить внимание из восточных открытий?

Японские ученые разработали аминопептидобиотик, содержащий в себе водоросль, на которую нанизываются аминокислоты, любимые полезными бактериями в кишечнике человека. Эти бактерии отвечают за качество кожи, ее барьерные функции — кормите их правильно и, вуаля, вот новая таргетная терапия дерматологических несовершенств!