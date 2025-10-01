В тренде все (!) восточное: от косметики и автомобилей до иностранных языков и философии! Почему? И как Азии удается покорять один сектор рынка за другим?

Утром матча и коллагеновые патчи от корейского производителя, днем BTS в наушниках, охота за солнечными очками, увиденными на краше-айдоле, и получасовая йога, вечером урок китайского и суши на ужин. Во Всемирный день K-pop (вечный праздник!) мы решили разобраться, как и почему азиатская культура проникла во все сферы нашей жизни: от бьюти-медицины, фэшн и гастрономии до литературы, инвестиций и образования. И провели фундаментальный ресерч!
Бьюти-медицина
В 2025-м у каждого есть хоть одна корейская банка, а, как правило, таких средств гораздо больше: бальзамы для губ и SPF, маски для лица и сыворотки с витаминами, смарт-гаджеты для лимфодренажа и бронь к любимому косметологу на корейскую подтяжку Ultraformer. Мы так погружены в азиатский бьюти-сектор, что, кажется, он был с нами всю жизнь. Но это не так!
«Эстетическая медицина не всегда смотрела на Восток. 12-15 лет назад ориентиром считался Запад, точнее Америка, — рассказывает Дарья Якушевич, главный врач клиники косметологии DJ Clinic. — Тогда в тренде были (а в США остаются до сих пор) такие, довольно агрессивные протоколы, как альтера-терапия на высоких параметрах (глубокий лифтинг, уплотняющий ткань за счет их сильного нагревания), феноловые пилинги и СО2-шлифовки, стирающие все морщины, рубцы и верхний слой кожи в придачу (восстановление занимало минимум месяц). Омоложение после них получалось радикальное — такое, чтобы все увидели “кукольную” скульптурность и “восковую” гладкость лица».
В целом, популярность таких методик в прошлой декаде и в условиях неформальной, но ощутимой реально социальной стратификации, объяснима — они не только меняли внешность, но и подчеркивали статус человека, который мог себе позволить эстетические вмешательства (скрестим пальцы, чтобы новая эра «бум-бум-шика» не вернула нас в эту точку). И вот, что положило этому конец.
Взлет аутентичности
«Сейчас запрос потребителя изменился: никто не хочет длительной реабилитации и серьезных изменений. Идеальное преображение должно соответствовать формуле: экологично, аккуратно, чтобы никто заподозрил вмешательство, но каждый отметил, как человек посвежел, — резюмирует врач-эксперт. — И это как раз подход азиатской бьюти-медицины, который испокон веков заключается в заботе о качестве кожи. Это и защита от солнца, и борьба с пигментацией, и комплексный антиэйджинг, сочетающий профессиональную коррекцию + определенный лайфстайл (больше движения, меньше сахара, ускоряющего старение кожи), работу с микробиомом кожи».
Перестановка экономических сил
Тренд на K-бьюти может быть связан с особенностями экономической ситуации: государства и частные компании азиатского региона сегодня активно инвестируют в развитие технологий и делают сертификационные правила более «дружественными» для производителей — создавать новые продукты для них не слишком рискованно и весьма выгодно.
На что сегодня обратить внимание из восточных открытий?
Японские ученые разработали аминопептидобиотик, содержащий в себе водоросль, на которую нанизываются аминокислоты, любимые полезными бактериями в кишечнике человека. Эти бактерии отвечают за качество кожи, ее барьерные функции — кормите их правильно и, вуаля, вот новая таргетная терапия дерматологических несовершенств!
Дарья Якушевич
главный врач клиники косметологии DJ Clinic, лауреат премии «Новые имена в медицине Петербурга»
«Из Кореи приходит очень много технологий! Монополярный RF-лифтинг Volnewmer (работает на уровнях дермы, гиподермы, SMAS и подтягивает контур лица, не повреждая ткани), новые аппараты для SMAS-лифтинга Ultraformer и Ultraformer MPT с повышенными показателями безопасности. А еще появился первый в мире филлер-гибрид полимолочной кислоты с гиалуроновой кислотой — он лишен опасных побочных эффектов, требующих хирургического лечения, которые имелись у предыдущих поколений полимолочки. Такой симбиоз блокирует отечность после процедуры и обеспечивает мягкое развитие эффекта восстановления юных форм лица».
Фэшн
Мировые бренды продолжают назначать айдолов амбассадорами. С начала 2025 года только мемберы южнокорейской группы Stray Kids стали глобальными послами четырех модных домов: Fendi, Gucci, Burberry и Bottega Veneta. Вот, за что так любят K-pop исполнителей.
Дайверсити
Разнообразие — важная часть позиционирования люкса. Бодипозитив не прижился (ну, или сделал это с большим трудом — оземпиковый сдвиг смешал все карты), а вот расовая толерантность — очень даже: представители разных национальностей и среди моделей, и среди послов. Знаменитости из Восточной Азии тут как раз кстати. Поэтому на одном показе Louis Vuitton встречаются кей-поп-эльф Феликс из Stray Kids и американский актер Джереми Аллен Уайт, звезда сериала «Медведь».
Активная аудитория
«За айдолами — миллионы преданных поклонников, — подтверждает фэшн-журналист Татьяна Зиза. — Чтобы они не расслаблялись и перманентно находились в состоянии обожания, артисты и их компании прикладывают немало усилий. Бесконечный поток контента, имитация личного общения в приложении Bubble (платишь и иллюзорно переписываешься со своим крашем), фан-коллы и фан-встречи, лимитированный мерч, альбомы и диски, а главное — ответная любовь (искренняя или нет — каждый решает для себя сам). И слезные признания, что без своих фанатов они — айдолы — ничто».
Неудивительно, что состоятельная часть фандома поддерживает амбассадорство любимых артистов
рублем долларом. Поклонники покупают солнцезащитные очки Versace, как у Хенджина из Stray Kids, и джинсовую куртку Calvin Klein, как у Чонгука из BTS. Фанаты спрашивают, что им присмотреть в Gucci, у амбассадора бренда — мембера Stray Kids Лино. Стремление походить на кумиров хорошо продает.
Часть аудитории, которая не может позволить себе тяжелый люкс, вместо денег приносит охваты. Посты с южнокорейскими селебритис собирают рекордное количество лайков и комментариев. «Самым обсуждаемым гостем Met Gala 2023 стал Джексон Ванг — мембер GOT7 и амбассадор Louis Vuitton, — вспоминает собеседница редакции. — Он обошел даже Роберта Паттинсона, Педро Паскаля и Джареда Лето. Еще одного посла Louis Vuitton — Лису из Blackpink — и ее спорный наряд тоже на Met Gala, но уже этого года, обсуждали дольше, чем безупречно одетых гостей».
Трансляция показа Burberry на только что прошедшей Неделе моды в Лондоне показала: ее смотрят не модные профессионалы, а фандом айдолов. Большая часть комментариев — жаждущие появления мембера Stray Kids и амбассадора бренда Сынмина фанаты. Которым точно нет дела до того, какую коллекцию показал креативный директор Burberry Дэниел Ли. Сынмин стал самой обсуждаемой знаменитость на лондонской Неделе моды и поднял интерес прессы к модному дому.
Идеальные тела и репутация
Физическая форма айдолов безупречна (серьезно!). И речь не только о их лицах, которые часто «шлифуются» пластическими операциями: от блефаропластики до V-line.
Татьяна Зиза
фэшн-автор и ценитель K-pop
«Стальной пресс с кубиками — не роскошный максимум, а базовый минимум. K‑pop-артисты проводят часы в залах и тренируют даже шеи, причем по методике пилотов Формулы-1 (впечатлительным лучше этого не видеть). За телами айдолов следят не только они сами, но и их агентства. Они вправе и посадить своего подопечного на диету перед очередным камбэком или мировым туром. Поэтому Celine показывают свою новую коллекцию на Тэхёне (V) из BTS, а BOSS демонстрируют костюмы на S.Coups из SEVENTEEN».
Еще один аргумент работать с айдолами — риски скандала минимальные. Их репутация — святыня, за которой, опять же, следят и сами айдолы, и их агентства. Бренды уверены: айдолов не арестуют за хулиганство, как, например, актера Эзру Миллера в 2022 году.
Мода везде и всегда
K‑pop артисты обязаны выглядеть хорошо всегда: в аэропорту, на саундчеке или танцевально практике. Это требование индустрии. Каждый выход айдола — выход бренда. Поэтому модные дома не просто одевают исполнителей в новые коллекции, а создают вещи специально для них. Из примеров: кастомизированный наряд Fendi для Бан Чана и костюм Louis Vuitton для Феликса — мемберов Stray Kids, в их минувшем мировом туре.
Гастро
Суши с лососем мы уважаем давно, искренне и нежно. Но с недавних пор место в сердце занимает и стеклянная корейская клубника, и животворящий том ям (суп номер один по продаже в стране!), и добрая порция жареной лапши. Итак, почему теперь гастрономический компас смотрит строго на Восток?
Спасибо визовому режиму
По мнению Кадзу Кидзима, основателя первого в России сакэ бара Takadaya, тренд на азиатскую кухню начал уверенно развиваться еще в 2010 году, ведь именно тогда Тайланд открыл визовый режим для России. Возвращаясь с новым гастрономическим опытом тайской кухни — острой, обладающей разными вкусами, — туристы стали искать нечто пободное на родном рынке. Так появился спрос.
А текущих в условиях, когда для русских ограничены поездки в некоторые страны, но Япония и Китай (особенно Япония) сохраняют те же правила визового гостеприимства, все больше людей всерьез задумываются о путешествии в страну Восходящего солнца — в нынешней ситуации соотношение цены и качества многих устраивает.
«Тренд на азиатскую кухню, сформировавшийся в последние годы, вполне логичен — и рестораторы, и потребители в определенной мере пресытились тем, что может предложить европейская кухня, — добавляет китаист Татьяна Карпова, китаист. — К тому же, у азиатской кухни есть одно яркое преимущество — она может предложить внушительное разнообразие вкусов, текстур, экспериментов даже в бюджетном ценовом сегменте, и, следовательно, доступна более широкой аудитории».
При этом Азия перестала быть чем-то далеким и пугающим — многие стали ездить в азиатские страны на зимовку, на учебу, и, возвращаясь в Россию, продолжают искать полюбившиеся им азиатские блюда, соглашается Татьяна с Кадзу. А некоторые, не найдя ничего подходящего, начинают готовить их сами — в том числе и в общепите. «Кстати, самостоятельное и совместное приготовление пищи с друзьями, коллегами, — добавляет Кидзима. — это, я думаю, как раз фишка китайской кухни (мне особенно нравится направление хого). Очень классный entertainment-момент».
K-pop (и экономика) снова решает!
Молодежь слушает корейскую музыку, следит за K-pop-артистами, отсюда начинается интерес к культуре и к гастрономии в том числе. К тому же, корейская кухня, в сравнении с японской, достаточно доступна в ценовом плане ценам: Кадзу признает, что еще ни разу не видел ресторан корейской кухни, в котором было бы неподъемный чек. Расклад, по мнению эксперта, такой: очень дорогие рестораны в большинстве своем — японские, а вот корейские и китайские (хотя они пока встречаются реже, как экзотика) — гораздо бюджетнее, подходят для молодежи.
Кадзу Кидзима
адепт японской кухни и сакэ, «серый кардинал» рамена, основатель первого в России сакэ бара Takadaya
«Сейчас прибывает вторая волна интерес к японской кухне. За прошедшие 10-15 лет всем полюбились суши и роллы, рамен тоже стал очень популярным — везде открываются подобные заведения с этим блюдом. Возросшее посещение страны накладывает отпечаток на распространение в России — люди ознакомились с гастрономией на более высоком уровне. И мы чувствуем, что последние два года гости не просто едят, а начинают разбираться и кайфуют от гастрономических сочетаний блюд и традиционных напитков (в том числе, конечно, саке)».
Наконец, это просто вкусно (и необычно!)
Если вас захлестнули стереотипы, то расхлестните их: то, что корейскую выбирают те, кто хочет экспериментов, китайскую — желающие уйти в отрывной гедонизм, а японскую — зожники — неправда!
Татьяна Карпова
китаист, автор тг-канала «Китайский Петербург»
«Японская кухня вполне может быть не совсем здоровой (хотя понятие здорового питания у каждого свое), а китайская — подкинуть экспериментов побольше, чем корейская. Я бы сказала так: большинство из нас все еще очень мало знают и про корейскую, и про китайскую, и про японскую гастрономическую культуру, и чем меньше штампов мы на них навешиваем, тем больше шансов не пропустить что-то интересное.
Для меня корейская кухня — это про comfort food, потому что я жила в корейском районе в Китае и часто ела именно в корейских ресторанах. А китайская кухня — то, что действительно может вылечить и тело, и душу».
Майндфулнес
У каждого, чей глаз хоть раз дергался после очередного совещания, проскакивает мысль, что пора
увольняться медитировать! А те, чья спина предательски щелкает, открывают для себе прелести йоги (в частности, поз кошки и кобры). В общем, мы начала заботиться о душе и теле «по-восточному»! И врача говорят, что это не просто мода, а во многом закономерная адаптационная реакция человеческой психики на вызовы современности. Чтобы понять ее истоки, мы должны обратиться к вызовам нашего времени (и биопсихосоциальной модели).
Наш мозг в мире, который он не ожидал встретить
«С биологической точки зрения, наш мозг — великолепный инструмент, сформированный для выживания в условиях, кардинально отличающихся от нынешних. Он идеально настроен на реакцию "бей или беги" при виде саблезубого тигра, но он не был рассчитан на непрерывный информационный шум, многозадачность и необходимость принимать десятки решений в час, — объясняет врач-психиатр Михаил Михайленко. — Утром, еще лежа в кровати, мы проверяем почту, читаем новости и составляем планы на день — наш мозг получает объем стимулов, сопоставимый с тем, что наш предок получал за неделю. Это приводит к хронической активации симпатической нервной системы, состоянию повышенной боевой готовности, которое истощает ресурсы и является почвой для тревоги и выгорания».
Социальный контекст лишь усугубляет эту биологическую предрасположенность. Развитие технологий и доступность информации создали парадоксальную ситуацию: чтобы быть «хорошим» специалистом, недостаточно в совершенстве владеть своим предметом. Нужно постоянно отслеживать тренды, осваивать смежные навыки, быть гибким и обучаемым. По выражению собеседника редакции, мы живем в условиях «дофаминовой экономики внимания» (нам нравится этот термин!), где бесчисленные уведомления, сообщения и новости постоянно борются за наш когнитивный ресурс. Это создает фоновый стресс, ощущение, что мы всегда что-то упускаем и никогда не успеваем достаточно.
Замедление не роскошь, а необходимость
Итак, у нашего организма и психики возникает объективная потребность в том, что взять паузу. Это не синоним лени, а осознанная стратегия восстановления.
Михаил Михайленко
врач-психиатр, психотерапевт ALVI Clinic
«И здесь на помощь приходят данные современных исследований. Например, рандомизированные контролируемые испытания (золотой стандарт доказательной медицины) убедительно демонстрируют, что регулярные практики, направленные на снижение стресса и концентрацию внимания, способны вызывать структурные изменения в мозге. В частности, отмечается увеличение плотности серого вещества в префронтальной коре (отвечает за самоконтроль и эмоциональную регуляцию) и уменьшение объема миндалевидного тела (наш "центр страха")».
Что именно предлагают восточные учения?
Такие направления философии, как дзен-буддизм, и практики, подобные японскому кайдзен (принцип непрерывных малых улучшений), оказываются удивительно созвучны нашим потребностям. Они дают то, в чем мы так остро нуждаемся:
- Фокус на настоящем моменте. Вместо бесконечного блуждания мыслей о прошлом или будущем, они учат быть «здесь и сейчас».
- Принятие без оценки. Учимся наблюдать за своими мыслями и чувствами, не пытаясь их немедленно подавить или осудить.
- Дисциплину ума. Тренируем внимание так же, как мы тренируем мышцы.
«Но! Современная психотерапия не призывает всех стать буддистами, — подчеркивает доктор Михайленко. — Она взяла рациональное зерно этих традиций и переработала его в строго нерелигиозный, доказательный метод — практику осознанности (mindfulness)».
Mindfulness — это психический навык удержания внимания на текущем опыте (дыхании, телесных ощущениях, мыслях) с позицией любопытства и принятия. Программы на ее основе, такие как MBSR (Снижение стресса на основе осознанности), имеют мощную доказательную базу в борьбе с депрессией, тревогой, хронической болью и профилактике рецидивов.
Таким образом, обращение к восточным учениям — это здоровая попытка современного человека компенсировать перекосы нашего времени. Осознанность, медитация, стремление к «дзен» — прекрасные инструменты для профилактики стресса и повышения качества жизни.
Деньги
Еще летом 2024 года Центробанк объявил: юань «стал основной валютой на биржевых торгах». Да, азиатские финансовые инструменты пока еще не так широко вошли в жизнь обычных людей в России, оговаривается Руслан Мухаметшин, руководитель департамента консалтинга и оценки компании «Прайм Эдвайс». Тем не менее уже есть несколько заметных тенденций.
Юани в банке
Сегодня россияне предпочитают класть в банки в основном рубли. Валютные вклады составляют чуть больше 5% от всех счетов, говорит Руслан Мухаметшин, но тут же добавляет: «вероятно, значительная часть этих 5% — вклады в китайских юанях».
Руслан Мухаметшин
Руководитель департамента консалтинга и оценки компании «Прайм Эдвайс»:
«Держать деньги в долларах или евро стало просто неинтересно — в лучшем случае процент будет около нуля, в худшем банк еще и попросит денег за остатки этих валют на счетах».
Юани, которые нужны всем
Еще одна тенденция последних лет — российские компании активно занимают китайскую валюту, выпуская специальные ценные бумаги. «Отечественные компании стали активнее выпускать облигации в юанях, которых до 2022 года практически не было на бирже, — говорит Александр Алексеевский, инвестиционный аналитик Wealth IQ, CFA, — На российском рынке валютных облигаций доля юаневых облигаций составляет около 40%».
«Занимать в рублях пока кратно дороже, а если у компаний есть валютная выручка — выпуск таких облигаций одна из немногих возможностей получить заемное финансирование на приемлемых условиях и не нести дополнительные риски по колебаниям курса рубля», — добавляет Руслан Мухаметшин из «Прайм Эдвайс».
Акции, которые можно теперь найти только в Азии
Наконец, еще одна новинка последних лет — доступ к иностранным акциям через Гонконгскую биржу и инфраструктуру российских брокеров. «Вряд ли это можно считать широко распространенной практикой для индивидуальных инвесторов на текущий момент, но какой-то процент российских инвесторов этим будет заинтересован», — заключает Руслан Мухаметшин из «Прайм Эдвайс».
Бизнес
Если при Петре I активно рубилось окно в Европу, то теперь российский бизнес ищет пути на Восток. «Если посмотреть на наиболее свежие цифры, которые приводит ФТС России за I полугодие 2025 года, то в части [российского] экспорта доля стран Азиатского региона составляет 76%, в то время как европейское направление — около 15%. В импорте ситуация немного другая: на долю стран Азии приходится 66,5% зарубежных поставок, тогда как Европа обеспечивает нас почти 26% всего импорта», — отмечает в беседе с Собака.ru Антон Слинченко, директор департамента международного сотрудничества «Деловой России».
Нефть в Индию, свинину во Вьетнам
В условиях ограничений нефтегазовые компании переориентировали поставки на Восток. «Ключевые покупатели российской нефти сегодня — это Китай, Индия и Турция, газа — Китай и страны Восточной и Юго-восточной Азии. Схожую ситуацию мы наблюдаем в других сырьевых товаров, таких как уголь, алюминий, никель, медь, золото», — отмечает Антон Слинченко.
Впрочем, не газом единым укрепляется товарооборот между Россией и азиатскими странами. «Например, по итогам января-июля 2025 года, по данным "Агроэкспорта", поставки российской свинины во Вьетнам увеличились на 30-35%, а объем экспорта в Китай в физическом выражении за 2025 года должен вырасти в два раза (с 40 тысяч до 80 тысяч тонн)», — заключает собеседник редакции.
Долгий поворот на Восток
Восточный поворот в Российской экономике был объявлен еще в первой половине 2010-х, говорит Антон Сличенко из «Деловой России». Однако, оговаривается эксперт, долгое время это было, скорее «политическое и идеологическое заявление». Лишь в 2020-х «бизнес вынужден был действительно начать перестраивать свои товарные и логистические потоки на Восток, что с одной стороны вскрыло большое количество проблем, но с другой принесло новые возможности и перспективы», — говорит он.
Сейчас, полагает эксперт, полный возврат к ситуации прошлого десятилетия, когда западные страны остаются основными партнерами для российского бизнеса, вряд ли возможен.
Антон Слинченко
Директор департамента международного сотрудничества «Деловой России»:
«Даже резкая смена политической конъюнктуры ... не приведет к какому-то драматическому падению уровня экономической кооперации со странами Востока и Глобального Юга, поскольку, во-первых, этот уровень еще далеко не достиг реализации своего потенциала, а во-вторых, далеко не все страны Запада будут так же, как и прежде, открыты для российских товаров. На примере нефти, газа, минеральных удобрений, стали и т.д. мы видим как Евросоюз замещает прежние поставки из России, поставками из США, Ближнего Востока, внутренними ресурсами. Курс на экономическую многополярность в среднесрочной перспективе видится устойчивым и неизменным. Несмотря на стартовый импульс со стороны геополитики, сегодня это фактически единственная возможность встраивания российского бизнеса в международные производственно-логистические цепочки и развития внешнеэкономической деятельности».
Тревел
Увидеть Париж и умереть — эта идея все еще популярна. Однако попасть в столицу Франции не так-то просто, а вот в Пекин или Токио — куда проще (а иногда и дешевле!). Ничего удивительного, что российский турист стал активно осваивать восточные страны: смотреть не смотренное, фотографировать не отфотографированное и, конечно, пробовать неопробованное.
Готовность к неизведанному
«Рост на отдельных направлениях — колоссальный! — отмечают в комментарии для Собака.ru представители компании ITM group, члена Российского союза туриндустрии. — В некоторые страны турпоток вырос в два раза. Это, например, Япония, куда все устремляются на сакуру и сезон увядания кленов, или Китай, который недавно отменил визы, но и без этих послаблений вошел в топ у россиян за счет большого числа рейсов и широкого ассортимента программ: от гор Аватара до круизов по Янзцы».
Более того, добавляют в ITM group прямо на глазах рушатся мифы о странах, которые до недавнего времени считались бедными, опасными для путешественников и в общем-то не особенно интересными. «Растет интерес к Камбодже, Малайзии, Филиппинам, чьи туристические возможности безграничны!».
Персидский залив воспользовался шансом
Еще один важный тренд, отмечают в беседе с Собака.ru представители компании «Русский Экспресс», — динамичный рост туризма в страны Персидского залива. «Если ОАЭ уже долгие годы находились на пике спроса, то Катар, Оман, Бахрейн и Саудовская Аравия "воспользовались шансом" и активизировали свое продвижение на российском рынке. Можно с уверенностью сказать, что интерес к ним заметно увеличился. В этом немалую роль сыграли также различные ограничения на выступления звезд и проведение международных мероприятий. Многие наши соотечественники с удовольствием совмещают пляжный, экскурсионный и событийный туризм, чтобы взять от поездки максимум», — полагают собеседники редакции.
Елизавета Тимошенко
PR-аналитик туроператора «Русский Экспресс»:
«Возвращение Европы для россиян в допандемийных объемах на данный момент маловероятно с учётом международной повестки. А без смягчения визового режима и возобновления прямых рейсов существенное увеличение турпотока не произойдет».
Авто
Geely, Haval, Tank, JAC — еще несколько лет назад среднему россиянину эти названия ни о чем не говорили. Сейчас «китайцы» доминируют на дорогах, а на увидеть такси Exeed едва ли не проще, чем Kia. По прогнозам экспертов, две из трех машин, проданных в России за 2025 году, вероятно будут представлять автопром Поднебесной.
Китайский «Москвич» и тульский «китаец»
«Китайские автопроизводители активно инвестируют в локализацию — Haval (на собственном заводе в Тульской области), а также Changan и Deepal на "Автоторе" в Калининграде, — говорит в беседе с Собака.ru Константин Ершов, технический специалист ROSSKO, занимающейся дистрибуцией автозапчастей в России. — Есть также планы по локализации брендов Tank и Livan. Это уже не просто импорт — это полноценное присутствие с локальными цепочками поставок, что делает их менее уязвимыми к внешним шокам».
По оценкам собеседника редакции, в стране уже около 2 млн машин из Поднебесной, а в ближайшее время их доля на дорогах может дойти до 10%.
Больше не дешевая альтернатива
Самое главное изменение не количественное, убеждены эксперты. Россияне действительно стали иначе относиться к китайским автомобилям. «За последние годы годы отношение среднего покупателя к "китайцам" изменилось, и изменилось в лучшую сторону», — говорит Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат».
«Россияне быстро адаптировались: китайские авто стали восприниматься не как "дешевые заменители", а как современные, технологичные и доступные машины», — соглашается Константин Ершов из ROSSKO.
Новый футуризм
При этом подобная реакция естественная. Китайские автомобили завоевывают место не только под российским солнцем. Так, марки из Поднебесной постепенно наращивают присутствие на европейском рынке (хотя пока занимают там меньше 10%).
«По дизайну "китайцы" даже уже обошли не только "корейцев" и "японцев", но и "европейцев", — отмечает Азат Тимерханов из "Автостата", — в Китае работают ведущие дизайнеры, которые работали во всемирно известных автомобильных компаниях. Второй момент, техническая начинка. "Китайцы" сильно напичканы помощниками. Автомобили очень современные и покупатель тоже это учитывает при покупке». И хотя, оговаривается, собеседник редакции, без ухода западных брендов, китайские автомобили не получили бы большинства на рынке России, их доля все равно постепенно росла бы.
Константин Ершов
Технический специалист компании ROSSKO:
«Даже при гипотетическом возвращении западных марок — они столкнутся с закрепившимся новым порядком, где китайские авто — уже не "альтернатива", а новая норма. Обратный переход возможен, но будет медленным, частичным и, скорее всего, не в ущерб восточным игрокам. Этот сдвиг — часть более широкого тренда: от переориентации торговых потоков до культурной и технологической переоценки "Востока" как источника инноваций и надежности. В автомобилестроении он особенно нагляден — потому что машина для россиянина всегда была не просто транспортом, а символом статуса, стабильности и будущего. И теперь это будущее — с китайскими логотипами».
Образование
Назвать китайский новым английским, конечно, было бы преувеличением. Однако популярность программ, связанных с изучением Востока (и, как раз, прежде всего, Китая) растет год от года.
Несколько поколений интереса к Востоку
«Интерес к изучению Востока во всех его проявлениях мы в Школе востоковедения отмечали еще лет 10 назад, — рассказывает Собака.ru Лариса Зелтынь заместитель академического руководителя образовательной программы "Востоковедение"
НИУ ВШЭ. — Китай, по понятным причинам, Япония – в основном под влиянием аниме и других “японских штучек”, Корея – ну, Корея это, конечно, К-Pop, кимчи и Гангнам стайл. Постепенно росло увлечение арабским языком и всем, что связано с “загадочной страной джиннов”».
Восток, который доминирует
Как отмечает первый заместитель декана Восточного факультета СПбГУ Алексей Родионов, университеты активно реагируют на интерес абитуриентов к Востоку. «Только у нас в университете реализуется более 90 программ с китайской компонентой, — говорит собеседник редакции. — Это не только традиционная китайская филология, история Китая. Это юриспруденция с изучением китайского языка и права КНР; это экономика Китая, это туризм с изучением китайского языка, это международный менеджмент».
При этом, добавляет Родинов, интерес к Востоку шире, и не ограничивается только КНР. «Сегодня идет стабильный рост количества абитуриентов на традиционные для Школы направления (Ближний Восток, Китай, Япония и Корея) и на новые – Турция, Индия, Иран», — соглашается Лариса Зелтынь из НИУ ВШЭ.
Лариса Зелтынь
Заместитель академического руководителя образовательной программы «Востоковедение» НИУ ВШЭ:
«Мы прогнозируем дальнейшее увеличение “спроса” на изучение Востока во всем его разнообразии. Это связано во многом и с тем, что заметно растет спрос на специалистов–востоковедов среди работодателей – как государственных организаций, так и бизнеса. Все смотрят на Восток и наши абитуриенты и студенты, конечно же, в тренде».
На Восток, через Юго-Восток
Российские вузы также активно сотрудничают с иностранными (опять же, прежде всего Китайскими) университетами. Так, у СПбГУ есть совместный капус с Харбинским Политехом.
«Китай еще до коронавируса стал главным направлением для наших студентов, — говорит Алексей Родионов из СПбГУ, — каждый четвертый российский студент, ехавший за границу на учебу, еще в 2018 году направлялся в Китай. Германия была лишь на втором месте. С тех пор доля КНР только возросла».
При этом, добавляет собеседник редакции, растет и обратный поток. Так в одном только СПбГУ сейчас обучается 2300 студентов из КНР. «Их доля крупнейшая среди всех иностранных студентов», — заключает Родинов.
Книги и сериалы
Все еще главные иностранные писатели для россиян — Шекспир и Дюма. Однако восточная культура в самых разных проявлениях захватывает топы и формирует тренды.
Почва, подготовленная фэндомом
Как отмечает Полина Рысакова из Европейского университета, нынешний бум популярности корейских дорам, китайских фильмов и сериалов, новый бум японского аниме был предопределен интересом энтузиастов.
Полина Рысакова
Исследовательница Центра исследований Евразии Европейского университета в Санкт-Петербурге:
«Уже некоторое время можно было наблюдать большое количество фандомов, которые интересуются китайскими, тайваньскими, вьетнамскими китайскими и корейскими сериалами, артхаусным кино. Все это активно переводят, есть большое количество пабликов "ВКонтакте" и отдельных сайтов, где люди активно выкладывают этот контент, спорят о том, какие сериалы лучше — китайские, корейские или японские».
Впрочем, полагает Татьяна Долженко, генеральный директор кинопрокатной компании «Про:взгляд», несмотря на интерес со стороны энтузиастов и активный прокат ряда азиатских лент «количество пока не перешло в качество».
«Рядовой зритель так и не научился отличать одну южнокорейскую звезду от другой, а выросшие цены отпугнули закупщиков. В результате, основной массив южнокорейского кино переместился на цифровые платформы, а его производители практически на каждом из последних кинорынков обсуждают пути выхода из кризиса. Что касается китайского кино, то несмотря на то, что технологически оно уже практически сравнялось с Голливудом, огромная ментальная специфика продукции из этого региона мешает ее успешному восприятию в России».
Впрочем, добавляет Долженко, успех японского триллера «Выход 8», который собрал в российском прокате более 150 млн рублей, показывает «что качественные и грамотно продвигаемые проекты способны находить широкую и активную аудиторию».
Мифологизированная литература
«Помимо модных веяний, полагаю, что Япония, Китай и Корея интересны нам как самобытный культурный регион, — говорит в беседе с Собака.ru Платон Жуков издатель и основатель независимого книжного магазина "Желтый двор". — Во-первых, восточноазиатская цивилизация стоит на совершенно других основаниях, нам неизвестных. Во-вторых, эти страны невероятно производительны и успешны во всем, за что бы ни взялись — от поп-культуры до автомобилестроения».
По его мнению, больше всего восточная литература сейчас привлекает внимания в массовом сегменте, — говорит Жуков. — В первую очередь книжный рынок захлестнула именно легкая, жанровая азиатская литература — «теплые книги, детективы, триллеры, фэнтези и артбуки. Тем не менее, классическая литература, поэзия и духовная мудрость по-прежнему выдерживают десятки переизданий в России».
При этом, отмечает в комментарии для Собака.ru Неля Шаймурзина, редактор витрины Яндекс Книг, по итогам лета в топ-20 сервиса попали сразу несколько книг азиатских авторов, например, корейские романы «Ведьмин ресторан» и «Обед, согревающий душу» и японский бестселлер «Если все кошки в мире исчезнут». «Мы видим, что интерес к азиатской литературе стабилен и всплески будут зависеть от громких новинок, которые будут появляться на российском рынке», — добавляет Шаймурзина.
Полина Рысакова
Исследовательница Центра исследований Евразии Европейского университета в Санкт-Петербурге:
«Интересно, что мы видим, скорее не интерес к реальным азиатским странам, тому же Китаю, к его прошлому или современным проблемам. Скорее отечественному читателю и зрителю интереснее восточная сказка. Во многом, это связано с укоренившимся представлением о Востоке, как о месте особой мудрости. Это что-то наподобие сказок Шахеризады».
Текст: Константин Крылов, Дарья Скаянская
Благодарим за помощь в подготовке материала наших экспертов и автора Эрику Шакирову.
Комментарии (0)