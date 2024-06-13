ЦБ объявил, что китайский юань становится основной биржевой валютой в России! Что это значит? И заменит ли он доллар?

На фоне запрета торговли долларами и евро на Московской бирже, в российский Центробанк объявил, что юань «стал основной валютой на биржевых торгах». Каким образом это скажется на внедрении китайской валюты в поседневную жизнь россиян? Есть ли шанс, что ее присутствие в жизни усилится? Появятся ли юаневые кредиты? И привыкнут ли россияне пересчитывать свои зарплаты и цены в китайской валюте, а не в американской?
12 июня было объявлено о новых ограничениях в отношении российских компаний. В частности, в списке оказалась Московская биржа — единственная площадка в России, на которой велись биржевые валютные торги, а также Национальный клиринговый центр (НКЦ), который выступал посредником в операциях с валютой.
Это значит, что в России больше не будет биржевой торговли так называемыми парами: рубль — доллар и рубль — евро. «Централизованных биржевых торгов долларом и евро теперь не будет, — поясняет экономист Евгений Коган, автор telegram-канала Bitkogan, — во всяком случае, пока. Что значит централизованных? НКЦ выступал главным контрагентом по всем биржевым сделкам с валютой. Покупал у продавцов и продавал покупателям. Благодаря этому разница между ценой покупки и продажи была минимальной (валютный спред). Теперь рынок полностью переходит на внебиржевую систему торгов, где основные игроки — банки. Соответственно, основные объемы торгов будут проходить через них. Доллары, евро (и пока еще гонконгский доллар) на Московской бирже больше не купить».
При этом ограничения на биржевую торговлю не затронули китайскую валюту — торги юанем на Московской биржей продолжаются. Более того, как заявил Центральный банк, юань станет основной валютой и именно от ее курса будет рассчитываться стоимость остальных валют.
«В последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась. Это результат перенаправления торговых потоков на Восток и изменения валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран. Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила 54%. Таким образом, уже сейчас основной валютой на биржевых торгах стал юань. Биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар, станет ориентиром для участников рынка», — цитирует заявление ЦБ РБК.
Как пояснил редакции «Собака.ru» Евгений Коган, автор telegram-канала Bitkogan, «[если] раньше биржевой курс определялся итогами торгов на Мосбирже, то теперь курс будет определяться по внебиржевому рынку из данных и отчетов банков. Кроме того, ЦБ будет использовать валютную пару рубль/юань как ориентир для курса».
Что об этом говорят?
Как говорит Константин Зиятдинов из руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс, юань «довольно сильно привязан к доллару», поэтому его вполне можно использовать для установления курсов американской и европейской валюты. «Поэтому в целом решение, наверное, выглядит разумным, опять-таки будет определять плюс-минус рынок, рыночные курсы», — заключил он.
Константин Зиятдинов
Руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс»:
Важнос сказать, что торги юанем у нас [на российской бирже] сейчас довольно объемные, что позволяет опять-таки формировать рыночный курс на юань. [Заявления ЦБ о том, что курс китайской валюты будет использован для рассчета других валютных пар] означает, что появится еще один довольно объективный источник информации о курсе.
Артем Голубев, доцент Факультета экономики Президентской академии в Санкт-Петербурге, полагает, что текущие изменения приведут к тому, что россияне все меньше будут доверять валюте в целом, поэтому говорить о том, что юань займет место, которое ранее в глазах россиян занимал доллар, не приходится. Хотя, признает эксперт, часть россиян китайской валютой все же обзаведется.
«Это не самая стабильная валюта, которая имеет тенденцию к снижению, чтобы поддерживать китайский экспорт на высоком уровне. Хотя все же это достаточно стабильная валюта, которая будет востребована у ряда граждан», — предполагает он.
Артем Голубев
Доцент кафедры экономики Президентской академии в Санкт-Петербурге:
Банки наверняка будут больше предлагать вкладов, наверное в будущем будут и кредиты в юанях предлагать, хотя, мне кажется, что с кредитами в валютах мы так обожглись, что вряд ли это будет востребованный продукт.
Не заменит юань доллар и на повседневном уровне. Сейчас идет даже не дедолларизация экономики, а ее девалютизация. Мы возвращаемся к старым реалиям, когда зарплаты, цены мы мыслим не в долларах и не в юанях, а в рублях. Тем более, что смысл таких пересчетов есть при высокой инфляции. ЦБ же у нас бросает все силы и средства, чтобы её подавить, поэтому галопирующей инфляции ждать не приходится. А если ее нет, то и смысла в таких подсчетах тоже.
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