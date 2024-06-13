ЦБ объявил, что китайский юань становится основной биржевой валютой в России! Что это значит? И заменит ли он доллар?

12 июня было объявлено о новых ограничениях в отношении российских компаний. В частности, в списке оказалась Московская биржа — единственная площадка в России, на которой велись биржевые валютные торги, а также Национальный клиринговый центр (НКЦ), который выступал посредником в операциях с валютой.

Это значит, что в России больше не будет биржевой торговли так называемыми парами: рубль — доллар и рубль — евро. «Централизованных биржевых торгов долларом и евро теперь не будет, — поясняет экономист Евгений Коган, автор telegram-канала Bitkogan, — во всяком случае, пока. Что значит централизованных? НКЦ выступал главным контрагентом по всем биржевым сделкам с валютой. Покупал у продавцов и продавал покупателям. Благодаря этому разница между ценой покупки и продажи была минимальной (валютный спред). Теперь рынок полностью переходит на внебиржевую систему торгов, где основные игроки — банки. Соответственно, основные объемы торгов будут проходить через них. Доллары, евро (и пока еще гонконгский доллар) на Московской бирже больше не купить».