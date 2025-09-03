Вам тоже кажется, что окружающие все время спешат? Так и есть! Горожане с 1980-х стали ходить на 15% быстрее и реже общаться

Средняя скорость пешехода на городских тротуарах за 30 лет выросла на 15% — такой вывод сделали ученые из MIT, Гарварда, Йеля и Университета Гонконга. Исследователи проанализировали старые записи того, как люди передвигаются по улицам и сравнили с современными видео (разумеется, помог искусственный интеллект). Впрочем, горожане не только стали больше спешить, они также реже общаются друг с другом в общественных местах. Все это может говорить об изменении городской жизни, а также иметь далеко идущие последствия. Рассказываем подробнее в материале Собака.ru.
Что случилось?
Существует устойчивый стереотип — жители больших городов постоянно куда-то спешат. Это обсуждается в СМИ и в социальных сетях. Летом 2025 года международная группа ученых (куда вошли специалисты из таких престижных вузов как Массачусетский технологический институт, Гарвард и Йельский университет) решила проверить, а насколько люди в мегаполисах спешат. Вернее, как изменилась скорость их передвижений по городским улицам.
Получившееся исследование они опубликовали в престижном научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (Труды Академии наук США). Выяснилось, что средняя скорость передвижения пешеходов как минимум в трех крупных американских городах (Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии) выросла на 15%. При этом люди в этих мегаполисах стали реже собираться в группы в открытых общественных пространствах — если в 1980-е так делали 5,5% пешеходов, то сейчас — 2%.
При этом число пешеходов, которые ходят в одиночку выросло, правда незначительно — с 67% в 1980-е до 68% в 2010-м.
Как все это удалось посчитать?
Ученым помогли архивные записи знаменитого американского социолога и урбаниста Уильяма Уайта, которые он делал в 1978—1980 годах на улицах крупных американских городов. Ученые зафиксировал поведение людей в бостонском торговом квартале Даунтаун Кроссинг; Брайант-парке в Нью-Йорке; ступенях Метрополитен-музея в Нью-Йорке; и исторической улице Честнат-стрит в Филадельфии.
Спустя почти треть века, в 2008—2010 годах ученые оцифровали записи Уайта и сделали новые в тех же самых местах. А теперь, в середине 2020-х исследователи проанализировали записи с помощью технологии компьютерного зрения. Это и позволило понять то, как изменилось поведение на открытых пространствах в крупнейших городах США.
Что все это значит?
Как пишут сами ученые, обнаруженный сдвиг в поведении людей говорит о том, что «городские жители используют улицы как транспортные магистрали, а не как социальные пространства, что имеет важные последствия для роли общественных пространств в содействии социальному взаимодействию».
«Важно, что исследование MIT фиксирует не то, что больше ходят, а то, что ходят быстрее и меньше задерживаются, — комментирует в беседе с Собака.ru ведущий научный сотрудник Социологического института РАН Жанна Чернова. — Это важное различие, то есть интенсивность перемещения растет, а время присутствия в [конкретном] пространстве уменьшается. И получается, что в ряде случаев люди чаще ходят пешком, также они делают это быстрее и реже вступают в спонтанные и незапланированные контакты».
Почему так происходит?
Едва ли не самый очевидный ответ на вопрос, что «ускорило» горожан — современные технологии, прежде всего смартфоны и мобильный интернет. «Когда вы смотрите на кадры, снятые Уильямом Уайтом, вы видите, что люди в общественных местах зачастую смотрят друг на друга, — объясняет в беседе с MIT News (официальное медиа Массачусетского технологического института) профессор Карло Ратти, соавтор исследования. — [В публичных местах] можно было начать разговор или столкнуться с другом. Тогда вы не могли делать что-то в Интернете. Сегодня поведение людей продиктовано возможность отправить текстовое сообщение, чтобы договориться о встрече».
Впрочем, технологии это только одна из возможных причин, тем более, что исследования 2010-х годов показывают, что пользователи смартфонов (когда телефоны с тачскрином были еще далеко не у всех) в общественных пространствах как раз в среднем были менее одинокими и чаще собирались в группы.
Свою лепту в происходящее, вероятно внесла пандемия, добавляет социолог Жанна Чернова в комментарии для Собака.ru. Люди больше локальных дел переносят поближе к дому, а удаленка меньше способствует большим передвижением по городу. Наконец, отмечает собеседница редакция, свою роль играет переформатирование уличного пространства и развитие городской инфраструктуры. Это же отмечают и ученые из MIT, отмечающие «распространения кофеен и других закрытых заведений», куда люди стараются перенести встречи.
Жанна Чернова
Ведущий научный сотрудник Социологического института РАН:
Исследование MIT фиксирует сдвиг: скорость выше, доля «задержек» ниже, вероятность «сойтись в группу» меньше. То есть телефон частично заменяет «поиск контакта на месте» координацией «до выхода на сцену», а кофейни перетягивают часть общения с улицы внутрь. И, наверное, здесь самое интересное здесь не в том, что телефоны заменили улицу, а в переразметке публичного и приватного.
А что в этом такого?
На первый взгляд, тот факт, что люди стали несколько быстрее ходить и реже задерживаются на ступеньках музея или в торговом квартале, вряд ли имеет такое уж большое значение. Вместе с тем, это может оказаться не совсем так.
Сокращение числа встреч на улице (в том числе случайных) влияет на то, что социологи называют «слабыми связями», то есть на общение вне круга семьи, друзей, коллег по работе. Как полагают ученые, именно через смолток с продавцом, короткую беседу со случайно встреченным бывшим соседом или разговор в очереди происходит обмен информацией (часто очень важной).
«Исследования говорят, что сетевое разнообразие (то, насколько ваши связи выходят за пределы "своего круга") связано с уровнем экономического развития сообщества, — говорит Жанна Чернова из Социологического института РАН. — В этой логике уличные контакты в городской среде — это не только "социальный капитал", но и экономика первых этажей: walkability и уличная жизнь, которая влияет на бизнес стоимость недвижимости. Для урбанистов меньше "задержек" означает меньше "опциональных" и "социальных" активностей, которые питают соседские связи и безопасность "глазами на улице". Поэтому можем сказать, что уменьшение случайных встреч является не только не эстетической потерей, сколько структурным риском для городской кооперации и локальной экономики».
А в России все так же?
Как поясняет в беседе с Собака.ru Лев Шилов, директор центра гуманистической урбанистики Европейского университета в Санкт-Петербурге, подчеркивает — исследование, несмотря на всю интересность своих выводов, построено на четырех общественных пространствах в трех городах востока США, «поэтому о репрезентативности подобных выводов сложно говорить».
При этом в России похожих исследований не проводилось, добавляет эксперт. «Скорость движения пешеходов действительно анализируется, в основном, в градостроительных исследованиях и в транспортной инженерии, но скорее как показатель для расчетов, нежели в какой-либо сравнительной перспективе. Например, экспериментально можно подтвердить, что скорости движения по оживленной улице и, допустим, в парке различаются, что логично, так как это различные модели поведения», — говорит он.
При этом, добавляет эксперт, это вовсе не означает, что в Петербурге, Москве или Екатеринбурге люди ведут себя иначе и скорость передвижения по тротуарам, в парках и площадях осталась неизменной. «Вероятно, в больших городах может существовать подобная динамика», — заключает Шилов.
