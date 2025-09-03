Вам тоже кажется, что окружающие все время спешат? Так и есть! Горожане с 1980-х стали ходить на 15% быстрее и реже общаться

Что случилось?

Существует устойчивый стереотип — жители больших городов постоянно куда-то спешат. Это обсуждается в СМИ и в социальных сетях. Летом 2025 года международная группа ученых (куда вошли специалисты из таких престижных вузов как Массачусетский технологический институт, Гарвард и Йельский университет) решила проверить, а насколько люди в мегаполисах спешат. Вернее, как изменилась скорость их передвижений по городским улицам.

Получившееся исследование они опубликовали в престижном научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (Труды Академии наук США). Выяснилось, что средняя скорость передвижения пешеходов как минимум в трех крупных американских городах (Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии) выросла на 15%. При этом люди в этих мегаполисах стали реже собираться в группы в открытых общественных пространствах — если в 1980-е так делали 5,5% пешеходов, то сейчас — 2%.

При этом число пешеходов, которые ходят в одиночку выросло, правда незначительно — с 67% в 1980-е до 68% в 2010-м.