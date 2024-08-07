Одиночество в большом городе: половина домохозяйств Петербурга и Москвы состоят из одного человека. Что происходит?!

Елена Рождественская

Профессор кафедры анализа социальных институтов НИУ ВШЭ:

Большой революции в такой доле одиночных домохозяйств нет — мы шли к этим цифрам все последние 20 лет. В целом это общемировая тенденция и причины у нее максимально простые — сегодня такое домохозяйство может себя прокормить. Раньше такое было невозможно — именно поэтому старинная деревенская община не допускала уединенного существования и следила, чтобы человек обязательно нашел себе пару. Это была забота не о семье, а о физическом выживании.

По мере прогресса это давление ослабло, и многие люди могут реализовать свою потребность жить самостоятельно. Именно поэтому очень важно здесь разделять два понятия: «одиночное домохозяйство» (как экономический феномен) и «одиночество» (как состояние, переживаемое человеком). Это очень хорошо видно, когда наши ведущие полстеры (компании, проводящие опросы общественного мнения, — прим. ред.) спрашивают людей не о том, сколько человек проживает в квартире, а о том, чувствует ли респондент себя одиноким. При такой постановке вопроса число одиноких заметно меньше — порядка 25% в крупных городах.

«Старинная деревенская община не допускала уединенного существования и следила, чтобы человек обязательно нашел себе пару. Это была забота не о семье, а о физическом выживании»

Это похоже на европейские цифры — в целом по ЕС число людей, переживающих одиночество, составляет примерно 16%. Хотя в Северной Европе доля таких людей заметно выше: для Дании — это около 23%, для Швеции — 23,5%, для Финляндии — все 25%. В Германии же даже есть специальные чиновники, которые отслеживают этот параметр общества и разрабатывают меры для помощи уязвимым группам, страдающим от социальной изоляции. Получается такое, если хотите, «министерство по делам одиночества».

О каких уязвимых группах идет речь? Прежде всего о пожилых людях, для которых необходимо предложить разнообразные формы досуга, программы переобучения. Еще одна группа одиноких людей — молодежь в возрасте 18–25 лет. Хотя им легче адаптироваться к этой ситуации — у них плотная сеть социальных контактов, лучшее проникновение в интернет, но и им может потребоваться поддержка (конечно, совершенно отличная от той, в которой нуждаются более возрастные горожане).

Если же мы говорим просто об одинокоживущих людях, то им зачастую какая-то особая помощь и не нужна. Однако их большое число ставит новые вызовы перед городской инфраструктурой — прежде всего перед транспортной системой, которая обеспечивает связность города, и перед общественными пространствами, где эти самые люди, живущие в single-домохозяйствах, могли бы встречаться и проводить свой досуг.