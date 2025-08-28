Две петербурженки вошли в топ-5 богатейших женщин России

Супруга ректора Горного университета Татьяна Литвиненко владеет пакетом акций «Фосагро» в размере 20,6%. Forbes оценил ее состояние в 3 млрд долларов. С 2009 по 2016 год она была совладелицей компании «Центр обслуживания на Наличной улице», которая является учредителем частного образовательного учреждения «Авторская школа «Горный». Помимо этого организация инвестировала в строительство ЖК «Васильевский квартал» на Наличной.

Вдова петербургского бизнесмена Владимира Когана, генеральный директор «БФА-Девелопмент» Людмила Коган в этом году заняла четвертое место в рейтинге вместо шестого в 2024-м. Ее состояние оценивают в 1,3 млрд долларов.

Как и в 2024 году, возглавила рейтинг самых состоятельных женщин России, основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким. Ее состояние оценивают в 7,1 млрд долларов.