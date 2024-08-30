Петербурженка вошла в топ-10 российских миллиардеров

Людмила Коган после смерти своего мужа в 2019 году получила контрольный пакет акций «Уралсиба» (более 80%). В июне 2024 года Коган получила от «Уралсиба» дивиденды на сумму около 7 млрд рублей после вычета налога.

Также в активах у Коган 100% акций лизинговой компании «Интерлизинг», которая занимает 12 место в рейтинге «Эксперт РА», а также доли в компаниях инвестиционно-строительной группы «БФА-Девелопмент». Эта компания занимается строительством жилых домов и управлением бизнес-центров в Петербурге.