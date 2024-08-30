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Финансы

Петербурженка вошла в топ-10 российских миллиардеров

Инвестор и вдова петербургского бизнесмена Владимира Когана Людмила Коган достигла состояния в 1 млрд долларов. В списке 20 самых богатейших женщин России по версии Forbes она занимает 6 строчку.

Людмила Коган после смерти своего мужа в 2019 году получила контрольный пакет акций «Уралсиба» (более 80%). В июне 2024 года Коган получила от «Уралсиба» дивиденды на сумму около 7 млрд рублей после вычета налога.

Также в активах у Коган 100% акций лизинговой компании «Интерлизинг», которая занимает 12 место в рейтинге «Эксперт РА», а также доли в компаниях инвестиционно-строительной группы «БФА-Девелопмент». Эта компания занимается строительством жилых домов и управлением бизнес-центров в Петербурге.

Vunishka / Shutterstock.com
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