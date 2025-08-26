Фонд «Антон тут рядом» открывает первый ресурсный центр в Петербурге. Каким он будет и почему это важно?

Благотворительный фонд «Антон тут рядом» открывает первый ресурсный центр в Петербурге. В пространстве ежегодно смогут помогать более 10 000 семьям с аутичными детьми. В одном из помещений разместят консультационную службу фонда, в двух других — будут проводить занятия, лекции и встречи.
Собака.ru узнала у исполнительного директора фонда «Антон тут рядом» Елены Фильберт, директора ресурсного центра Полины Толстовой, автора концепции проекта, архитектора бюро NOWADAYS office Ольги Вахрамеевой и сооснователя студии VEA Kollektiv, ex-архитектора бюро KIDZ Виктора Аурова, сопровождающего реализацию проекта, с чего все началось, как будет устроен ресурсный центр и почему это важный проект не только для Петербурга, но и других городов России.
Елена Фильберт и Полина Толстова в будущем ресурсном центре
Как появилась идея создания центра?
Елена Фильберт: Первая площадка фонда на Троицкой площади поддерживала только взрослых с РАС. За годы работы к нам все чаще обращались родители детей за консультациями. Так мы запустили точечные программы, факультативы, занятия выходного дня и детский лагерь, а в 2021 году открыли первый инклюзивный детский сад. В центре наши педагоги бесплатно проводили занятия по музыке, фольклору и другим творческим и развивающим дисциплинам для детей с аутизмом и без. После первого выпуска группы нам пришлось закрыть проект. К сожалению, он оказался слишком дорогим для нас в то время.
Но мы набрались опыта в работе с детьми и поняли: самый большой дефицит для семей с аутизмом — доступ к занятиям по научно доказанным методикам. То есть тех самых, что прописаны в клинических рекомендациях по аутизму, но их невозможно получить бесплатно в России. Оплачивать такие занятия может не каждая семья. Так мечтой и целью команды фонда стал ресурсный центр, который бы мог подарить им эту возможность.
Как вы получили помещение в социальную аренду?
Елена Фильберт: Когда фонд открылся в 2013 году, мы сняли наше первое помещение в Петроградском районе, в Доме политкаторжан на Троицкой площади. Это была коммерческая аренда — довольно большой бюджет для юного НКО. С 2014 года писали официальные письма в комитеты и запрашивали помещение у города на специальных условиях — в социальную аренду. Фонд подрос, его проекты стали реальными и видимыми.
Через пару лет была целая серия просмотров, но все предложенные варианты были аварийными. Однажды нам попался хороший — тихий жилой неаварийный дом на улице Заозерная. Подали на него заявку, но ответа не получили. Для новых проектов выбирали снова объекты по коммерческой ставке.
В 2020 году нам внезапно одобрили социальную аренду этого помещения. Но сразу после того, как мы подписали документы, в стране начался кризис. Закрытия границ и уход компаний, которые нас поддерживали, — точно не время для больших вложений и старта новых дорогих проектов. Поставили на паузу ремонт и переезд.
Год назад мы поняли, что готовы отремонтировать помещение на Заозерной и открыть в нем ресурсный центр. Дальше случилось уже совершенно невероятное. Мы, вдохновленные и полные решимости, приехали с командой делать фотографии на Заозерную для первого фандрайзингого сбора на ремонт. Обсуждаем планы расстановки мебели и цвет стен, проворачиваем замок, открываем дверь, а пола нет — он провалился в фундамент. Мы поплакали, посмеялись и фотосессию в итоге все-таки провели. Конечно, это было совсем не то, к чему мы готовились.
Дальше — долгие месяцы согласований с городом, сборы документов по всем возможным комитетам. Огромная яма и государственная система — это невероятный долгоиграющий коктейль с привкусом бюрократии и невыполнимости. Но благодаря моим невероятным и неустанным коллегам мы все же получили разрешения и уже начали делать ремонт.
Концепцию пространства согласились для нас безвозмездно разработать Ольга Вахрамеева из бюро NOWADAYS office и Виктор Ауров, бывший сотрудник Kidz и сооснователь VEA Kollektiv.
В чем заключается концепция пространства?
Ольга Вахрамеева: Концепция проекта называется «Дом на Заозерной улице» — это отсылка к фильму «Антон тут рядом», где Антон много раз спрашивает: «Антон Харитонов сегодня поедет на Белградскую на улицу?». Ресурсный центр — это новый «дом» для многих прекрасных людей. Желание создать чувство дома стало основой для всех проектных решений.
Что такое дом? Место, где живут чашки, кресло с лампой, ковер, стол в гостиной, где теплый цвет создает ощущение уюта. Образы, которые можно воплотить минимальными усилиями, если сместить фокус с мира вещей на мир идей. Где-то мы чувствуем уединение, где-то — поддержку и опору. Это происходит не только благодаря людям, но и пространству.
Виктор Ауров: Помещение на Заозерной состоит из трех комнат с отдельными входами, поэтому всей команде было важно объединить зоны общей идеей. Первое — консультационный центр с офисом и помещениями для индивидуальных встреч с сотрудниками фонда. Второе — для физических занятий, где будут располагаться тихая и активная зоны, раздевалки, инвентарь и склад. Третье — ресурсный центр с велком-зоной, залом для общих встреч, консультационными, комнатой метлдауна и офисной частью с маленькой кухней для сотрудников.
Как будет устроена работа ресурсного центра?
Полина Толстова: Мы организуем 8 коммуникативных групп по двум направлениям: для аутичных детей от 4 до 8 лет и от 9 до 13 лет. На занятиях будем обучать бытовым, социальным и творческим навыкам: как завязывать шнурки, выбрать одежду по погоде, определить грязные вещи или чистые, нарезать и чистить продукты для перекусов, как начинать игру с другим ребенком, о чем можно говорить с друзьями, как самостоятельно сходить в магазин, какие правила безопасности в городе и дома, а еще вместе с группой будем петь, делать мультфильмы, фотопроекты, клипы на любимые песни, картонные макеты зданий, костюмы на праздники.
С каждой семьей знакомимся лично, а затем наблюдаем за адаптацией ребенка в группе. Если ему в одной сложно, рассмотрим переход в соседнюю, чтобы он мог чувствовать себя успешным, всем было весело и комфортно.
Еще в ресурсном центре мы будем проводить индивидуальные занятия для родителя и аутичного ребенка по прикладному анализу поведения, сенсорной интеграции, адаптивной физической культуре и альтернативной коммуникации. Возраст участников может быть разным: самый маленький у нас был 2,6 лет, а старший — 21 год.
Наша команда будет помогать в составлении образовательного маршрута и трудоустройства, предоставлять детям, подросткам и взрослым с РАС доступ к услугам узкопрофильных специалистов бесплатно.
Почему проект важен?
Полина Толстова: У родителя аутичного ребенка есть два основных пласта проблем. Первый — какой маршрут построить, какие занятия выбрать, куда бежать, кому верить. А второй — где взять деньги на занятия? Мы хотим сориентировать по образовательному маршруту ребенка и организовать доступ к необходимым программам. Наш ресурсный центр — первое место в Петербурге, где дети с аутизмом смогут бесплатно получить поддержку, а их родители — знания об аутизме и психологическую помощь. За год мы сможем помочь более 10 000 семьям и около 100 аутичным родителям и детям представлять очные интенсивы.
Когда планируете открыть ресурсный центр?
Елена Фильберт: Мы уже демонтируем бетонные перекрытия ямы и старый пол. В первом помещении — для консультационной службы фонда — построили комнаты: стены готовы к покраске, ожидаем поставку плитки для пола. В третьем — для физических занятий — согласовываем проект. Бывшие владельцы провели трубопровод вдоль стен, не углубили, как положено, в подвальную часть здания. Мы придумываем инженерные решения, поэтому сроки ремонта сдвинулись. Открыть центр планируем в апреле 2026 года — в месяц поддержки людей с аутизмом. Работу специалистов и занятия детей будем перевозить в новый уютный дом постепенно.
Благодаря «Курсу добра», удвоения пожертвований в августе и сентябре от клиентов Т-Банка, фонд «Антон тут рядом» сможет возвести новый надежный пол и стены в будущем ресурсном центре. Подробнее можно узнать на сайте.
