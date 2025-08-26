Фонд «Антон тут рядом» открывает первый ресурсный центр в Петербурге. Каким он будет и почему это важно?

Как вы получили помещение в социальную аренду?

Елена Фильберт: Когда фонд открылся в 2013 году, мы сняли наше первое помещение в Петроградском районе, в Доме политкаторжан на Троицкой площади. Это была коммерческая аренда — довольно большой бюджет для юного НКО. С 2014 года писали официальные письма в комитеты и запрашивали помещение у города на специальных условиях — в социальную аренду. Фонд подрос, его проекты стали реальными и видимыми.

Через пару лет была целая серия просмотров, но все предложенные варианты были аварийными. Однажды нам попался хороший — тихий жилой неаварийный дом на улице Заозерная. Подали на него заявку, но ответа не получили. Для новых проектов выбирали снова объекты по коммерческой ставке.

В 2020 году нам внезапно одобрили социальную аренду этого помещения. Но сразу после того, как мы подписали документы, в стране начался кризис. Закрытия границ и уход компаний, которые нас поддерживали, — точно не время для больших вложений и старта новых дорогих проектов. Поставили на паузу ремонт и переезд.

Год назад мы поняли, что готовы отремонтировать помещение на Заозерной и открыть в нем ресурсный центр. Дальше случилось уже совершенно невероятное. Мы, вдохновленные и полные решимости, приехали с командой делать фотографии на Заозерную для первого фандрайзингого сбора на ремонт. Обсуждаем планы расстановки мебели и цвет стен, проворачиваем замок, открываем дверь, а пола нет — он провалился в фундамент. Мы поплакали, посмеялись и фотосессию в итоге все-таки провели. Конечно, это было совсем не то, к чему мы готовились.

Дальше — долгие месяцы согласований с городом, сборы документов по всем возможным комитетам. Огромная яма и государственная система — это невероятный долгоиграющий коктейль с привкусом бюрократии и невыполнимости. Но благодаря моим невероятным и неустанным коллегам мы все же получили разрешения и уже начали делать ремонт.

Концепцию пространства согласились для нас безвозмездно разработать Ольга Вахрамеева из бюро NOWADAYS office и Виктор Ауров, бывший сотрудник Kidz и сооснователь VEA Kollektiv.