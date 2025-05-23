Говорят, высшее образование больше не «окупается», причем во всем мире! Правда? Вузовские «корочки» не дают прибавки в зарплате?

Университетский диплом окончательно перестает быть билетом в лучшую жизнь — публикации на эту тему все чаще появляются в мировых медиа. Весной 2025 года издание Fortune вышло с громким заголовком: «почти половина зумеров и миллениалов говорят, что колледж был пустой тратой денег». Так что, премия за высшее образование действительно осталась в прошлом? Или торопиться со столь радикальными выводами все же не стоит? На эти вопросы по просьбе Собака.ru отвечают социолог Ксения Тенишева, глава HH.ru Северо-запад Юлия Сахарова и экономист Дмитрий Прокофьев.
Ксения Тенишева
Директор программ по направлению Социология, Школа вычислительных социальных наук:
Исчезновение «премии» за высшее образование обсуждается в социологии образования постоянно. И столь же перманентно ведутся споры о том, как эту самую премию считать, потому что это не такая очевидная задача, как кажется на первый взгляд.
Для начала не совсем понятно, когда именно стоит проводить «замеры». Совершенно очевидно, что делать это сразу после выпуска бессмысленно. Человек, едва закончивший университет, определенно будет получать меньше сверстника, который в вуз не пошел и уже имеет несколько лет опыта на рынке труда. Это само по себе порождает волну публикаций о том, что никакой выгоды от университетских дипломов нет, но, кажется, делать выводы на этом этапе не совсем корректно.
Другой вопрос, что именно мы должны мерить — просто разницу между людьми с дипломами и без, оценивать эффективность конкретных университетов или конкретных специальностей? А если человек работает не по специальности? В общем, ответов традиционно меньше, чем вопросов.
И все же бессмысленно отрицать: раньше высшее образование давало существенно большую отдачу. Просто потому что его было очень тяжело получить. Мест в вузах было мало, попасть туда могли не все, причем чаще люди из привилегированных социальных групп. В этих условиях наличие статуса выпускника вуза уже было очень серьезным сигналом на рынке труда.
Затем произошла популяризация высшего образования, доступ в университеты стал куда более простым — в какой-то момент мы дошли до того, что примерно половина выпускников школ поступали в вузы. Это огромное количество людей. Соответственно, дипломированных специалистов стало много, потребность в них стала ниже, и сама по себе «корочка» перестала цениться. Во всяком случае так, как ценилась раньше.
И все же, мне кажется, говорить о полном обесценивании дипломов, значит делать слишком сильное заявление. Во-первых, да, сам факт получения университетского образования теперь куда меньше ценится на рынке. Но неравенство никуда не ушло, по-прежнему есть очень сильные программы в очень сильных университетах, которые дают очень дорогие на рынке труда «корочки».
Во-вторых, все еще есть целые специализации, доступ в которые открывает только высшее образование. Да, можно сколько угодно говорить о глупости требования диплома для ставки менеджера по продажам, но это реалии нашей жизни. В-третьих, есть те вещи, которые даются только в университетах, к примеру лишь вузовская программа предполагает развитие навыков критического мышления. Вещь, которая никогда не фигурировала в программах колледжей.
В целом мы действительно живем в противоречивое время. С одной стороны, есть сознательная политика на то, чтобы как можно больше людей получало среднее специальное образование. Оно действительно часто лучше окупается, есть много специальностей, которые вообще не требуют вузовского обучения, — сейчас можно получить в колледже профессию… IT-специалиста, графического дизайнера и стать вполне успешным человеком.
С другой стороны, ситуация, когда человек, проучившись 5 лет, не получает достаточную отдачу, действительно выглядит как будто бы странной. Впрочем, как долго так может продолжаться, также сказать сложно, существующая сейчас ситуация слишком нестабильна, чтобы делать какие-то далеко идущие прогнозы.
Дмитрий Прокофьев
Экономист, автор телеграм-канала «Деньги и песец»:
Вообще ставить вопрос об эффекте высшего образования в формате «окупаемости» не очень корректно. Это какое-то наследие индустриальной эпохи, когда пытались посчитать конкретную измеряемую ценность обучения в университете — немного деляческий подход.
Кроме того, сразу встает вопрос: а об «окупаемости» для кого идет речь? Для государства? Тогда на этот вопрос отвечал еще Станислав Струмилин, любимый экономист товарища Сталина. Это был крупный статистик, автор расчетов, на которых базировалась советская система образования. Он доказал, что если мы вкладываемся в обучение крестьян, которые не умеют ни читать, ни писать, то мы, доучив их до уровня заводских рабочих, получаем колоссальную прибавку к производительности труда.
Но он же пришел к выводу об убывающей отдаче от образования — если простое обучение человека до того, что он сможет держать резец у станка, дает грандиозный выигрыш, то чем дальше государство вкладывается в образование, тем меньшую прибавку оно получает. Это противоречие потом объяснил американский экономист Роберт Солоу, который показал, что в какой-то момент наступает предел развития при определенных технологиях и для дальнейшего роста нужны инновации и гибкость, а простым количественным увеличением ресурсов уже не достичь результата.
Однако, с точки зрения отдельного человека, ситуация выглядит уже несколько иначе. Гарвардский экономист Радж Четти, крупнейший исследователь социальных эффектов, доказал — единственный статистически значимый шанс, позволяющий американцу продвинуться в лестнице доходов, причем сразу на два дециля — это закончить один из топ-20 вузов страны.
Причем не важно, будешь ты там учиться на отлично или на тройки. Просто такие университеты — это единственное место, где выходцы из элиты встречаются с представителями низов. Там можно подружиться с нужными людьми, которые будут тебе помогать. Это значит, что даже если после Гарварда твоя жизнь сложится неудачно, если имея такой диплом ты станешь ну, допустим, фитнес-тренером… то работать ты будешь в топовом клубе, куда ходят твои прошлые однокурсники. Да, это будет некоторым образом социальное дно, но дно в очень престижном районе.
Здесь можно возразить: а как же непрестижные вузы? Зачем идти туда? Отвечу таким сравнением. Есть рассказ великого визионера Станислава Лема — в нем космический корабль, управляемый компьютером, в результате ошибочного маневра при посадке теряет остойчивость и начинает падать. Можно попытаться спастись, если вручную дать полную мощность на двигатели, преодолеть притяжение, и восстановить управление кораблем, а можно довериться компьютеру, который пытается спасти корабль за счет новых маневров. Но ускорение в 20G необходимое, для преодоления гравитации, может убить экипаж, однако если компьютер не справится, то падение с пятикилометровой высоты убьет точно.
Здесь происходит то же самое. Выход на университетский трек может не дать никакого эффекта, однако отказ от него точно выбросит тебя за пределы возможной карьеры, в которой ты сможешь подняться вверх, то есть оказаться на ступеньке социальной лестницы выше, чем твои родители.
Если вам нужны еще доказательства, то… как я всегда говорю: не знаешь, что делать — смотри на начальников. Вы видели, чтобы дети какого-то начальника — не важно, в России, в США или в Китае — пошли к станку или стали махать лопатой в песчаном карьере? Нет. Такого нигде нет. А если бы здесь была перспектива, то картина была бы иной. В конце концов, ситуация, когда человек с дипломом университета получает меньше фрезеровщика, говорит о том, что в экономике существуют серьезные диспропорции, которые рано или поздно приведут к изменениям.
И еще хотел бы сказать одно: часто можно слышать, что такой объем высшего образования не нужен, что выпускники не востребованы рынком. Но, на мой взгляд, задача университетов даже не в том, чтобы дать образование, какие-то навыки. Главное — формировать группы людей со своими взглядами на то, как должно развиваться общество. Это заставляет общество развиваться.
Юлия Сахарова
Директор hh.ru СЗФО:
В разрезе профессий мы видим, что в среднем по рынку: диплом дает прибавку 15–30%. То есть косвенно «вышка» влияет на потенциальный доход соискателя. Но тут важно оговориться, что на практике все становится куда более интересней. Многие HRы признаются, что все-таки критерий наличия высшего образования играет все меньшую роль в определении зарплат на рынке труда. Сейчас на кадрово «оголенном» рынке труда в первую очередь, уровень зарплат зависит от двух фактов: дефицитности профессии, а также объёма навыков и компетенций у соискателя. То есть наличие диплома – это уже не гарантия качества специалиста, и не гарантия высокой зарплаты в будущем.
Если раньше можно было работать по одним и тем же стандартам десятилетиями, привычно выполняя одни и те же функции в рамках своей должности, то сейчас подходы к работе могут сильно измениться не один раз за год.
Работодатели теперь особенно ценят людей, которые легко и без лишних вздохов адаптируются к любым переменам, быстро осваивают новые правила и технологии. Еще ценнее те, кто способен заметить новые полезные тренды раньше других и предложить применять их в работе, не дожидаясь, пока такое указание поступит сверху.
Все это, конечно, не значит, что «вышка» уходит в прошлое. Работодатели упорно упоминают ее в качестве требования не только потому, что так им хочется. Для немалого ряда профессий высшее профессиональное образование – единственный метод попасть в профессию. В некоторых сферах без высшего образования зарплата существенно ниже или рост карьеры ограничен и к таким относятся юриспруденция, медицина, инженерия – без диплома устроиться почти невозможно, а зарплаты стартуют на 40–60% выше. Сюда же отнесем и ИТ-сферу (разработка ПО и data science в особенности). Здесь даже junior-позиции часто требуют высшего образования или серьёзных курсов и проработанного портфолио.
В свою очередь в топ специализаций с самой низкой оплатой труда состоит из тех, которые не требуют профессионального образования и/или специфических навыков, квалификации (например, дворники, уборщики, мерчандайзеры, охранники, кассиры, операторы ПК, специалисты контактных центров, продавцы, хостес, администраторы), либо те, на кого сегодня нет повышенного спроса и острого дефицита (артист, психолог, делопроизводитель, журналист, режиссер).
Почему же работодатели пока что еще платят больше тем, у кого есть диплом? Потому что наличие диплома – это снижение рисков как с точки зрения организации труда (по ряду профессий есть требования законодательства), так и с точки зрения бизнеса. Все-таки диплом – это некий маркер обучаемости. Не будем забывать и про корпоративные стандарты: в госструктурах и крупных компаниях «вышка» часто обязательна для карьерного роста. И тут если хорошо устроиться, то диплом, действительно, может быстро окупиться. Не будем забывать и про клиентский имидж, например, в консалтинге или медицине диплом повышает доверие клиентов.
Но свежие тренды навыкоцентричности, о которых говорилось выше все-таки нам сигналят, что изменения есть и они явные. Так, в ИТ и digital все чаще смотрят на подтвержденные навыки, а не на образование. Стартапы и малый бизнес реже других указывают образование как требование в вакансиях и готовы брать без диплома, главное, чтобы кандидат был эффективен.
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