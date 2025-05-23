Говорят, высшее образование больше не «окупается», причем во всем мире! Правда? Вузовские «корочки» не дают прибавки в зарплате?

Ксения Тенишева

Директор программ по направлению Социология, Школа вычислительных социальных наук:

Исчезновение «премии» за высшее образование обсуждается в социологии образования постоянно. И столь же перманентно ведутся споры о том, как эту самую премию считать, потому что это не такая очевидная задача, как кажется на первый взгляд.

Для начала не совсем понятно, когда именно стоит проводить «замеры». Совершенно очевидно, что делать это сразу после выпуска бессмысленно. Человек, едва закончивший университет, определенно будет получать меньше сверстника, который в вуз не пошел и уже имеет несколько лет опыта на рынке труда. Это само по себе порождает волну публикаций о том, что никакой выгоды от университетских дипломов нет, но, кажется, делать выводы на этом этапе не совсем корректно.

Другой вопрос, что именно мы должны мерить — просто разницу между людьми с дипломами и без, оценивать эффективность конкретных университетов или конкретных специальностей? А если человек работает не по специальности? В общем, ответов традиционно меньше, чем вопросов.

И все же бессмысленно отрицать: раньше высшее образование давало существенно большую отдачу. Просто потому что его было очень тяжело получить. Мест в вузах было мало, попасть туда могли не все, причем чаще люди из привилегированных социальных групп. В этих условиях наличие статуса выпускника вуза уже было очень серьезным сигналом на рынке труда.