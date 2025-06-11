Не роскошь, а инвестиция! Могут ли Birkin и Kelly быть не просто аксессуаром, а серьезным вложением?

Что Где Брать?

Очевидные фэшн-лидеры в категории инвестиционных сумок — Hermès Birkin и Hermès Kelly, особенно Mini Kelly II и Kelly Pochette. Они демонстрируют стабильный рост цены в 12–15% в год и часто недоступны даже постоянным клиентам бренда, особенно в редких цветах. На втором месте — классические модели Chanel. Кофаундер ресейл-платформы The Cultt Дарья Зосименко обращает внимание, что культовая Timeless classic подорожала почти на +75% за пять лет — с $5800 в 2019 году до $10 200 в 2024-м. «Эксперты прогнозируют, что это только начало, ведь бренд начал продавать свои классические модели сумок по системе квот, вдохновившись успехом Hermès».

В числе перспективных новичков — Loewe Puzzle эры Джонатана Андерсона (сыграло роль недавнее назначение Джонатана на пост нового креативного директора Dior). «Особенно быстро в цене растут лимитки с вышивкой, принтами животных, а также модели из капсул Paula’s Ibiza и Luna New Year. На некоторые редкие экземпляры цена может вырасти в 1.5–2 раза относительно изначального ритейла уже спустя 2–3 года после выпуска. Также стоит присмотреться к другой вариации этой модели — Puzzle Fold Tote», — поясняет бренд-директор Oskelly Анна Петросян.

Директор комиссионного концепт-стора «Пиф Паф Supershop» Светлана Бекасова также фиксирует рост спроса на сумки в виде арт-объектов — например, помидор Loewe, еж JW Anderson, мишка Vetements, кролик Hun Rick Owens. К категории коллекционных относятся и айтемы Louis Vuitton из лимитированных коллабораций с художниками, от Харуки Мураками до Яёи Кусама.

Может ли сумка утратить инвестиционную привлекательность? Краткий ответ — да. «Lady Dior — раньше была желанной, но сейчас стала скорее "базовой" из-за многотиражного выпуска, — рассказывает бренд-директор Oskelly Анна Петросян. — В эту же категорию можно отнести Dior Saddle и Gucci Jackie — эти модели были на пике, когда ресейл в России находился на этапе зарождения, но затем рынок вырос и предложения этих сумок и их доступность вскоре превысила спрос». Потенциальными аутсайдерами могут стать Balenciaga Rodeo и The Row Margaux — впрочем, в команда сестер Олсен прикладывает ряд усилий для поддержания популярности сумки.

Дарья Зосименко Кофаундер и байинг-директор ресейл-платформы THE CULTT Теперь самую популярную сумку бренда Margaux можно купить в бутике лишь имея значительную историю покупок, также эту модель более не поставляют в мультибренды, представляющие бренд The Row. За ограничением спроса тут же последовало увеличение цен на эту модель на вторичном рынке.

Напротив, ресейл-платформы фиксируют ряд кейсов, когда некогда вышедшие из моды сумки резко набирали инвестиционную ценность. Хрестоматийный кейс — Balenciaga City, которая на волне популярности Y2K-эстетики обрела настоящую славу спустя 20 лет после выпуска. «Отдельный плюс этой сумки в том, что чем больше прослеживается патина от носки, тем аутентичнее она выглядит — и на рынке ресейла это часто повышает её ценность», — уточняют в Oskelly.

Как в случае с Balenciaga City, некоторые модели сумок переживают неожиданный всплеск спроса. Например, Kelly Pochette от Hermès стала предметом охоты после включения в квоты. Speedy Louis Vuitton получила новый импульс популярности после перевыпуска Фарреллом Уильямсом: продажи выросли на 35%, а цены на вторичном рынке — на 20-25%. А тренд на сумки-косметички вернул из фэшн-небытия Vanity Case модного дома Chanel. Аналогичные метаморфозы произошли с косметичкой Hermès Bride à brac, которую теперь носят как сумку.

Сергей Смоляков SMM-менеджер ресейл-платформы Vintage Voyage У каждой сумки есть свой звёздный час. Недавно такой был у удлинённой Birkin Shoulder, придуманной Готье. В годы её выпуска (2004-2013) эта модель плохо продавалась, считалась громоздкой и была снята с производства. Однако с приходом недавнего тренда на сумки-таксы владельцы Shoulderов смогли заработать на перепродажи. Ведь сумка вновь стала актуальной! Более того, дом Hermès даже возобновил её производство в этом году, но уже в обновлённом варианте.

Что влияет на инвестиционную привлекательность it-сумок?

Помимо внезапно завирусившихся «-коров» и модных эстетик, на стоимость и привлекательность сумки на ресейле влияет целый ряд факторов: