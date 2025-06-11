Не роскошь, а инвестиция! Могут ли Birkin и Kelly быть не просто аксессуаром, а серьезным вложением?

Сумки культовых брендов могут расти в цене даже быстрее золота и ценных бумаг. Во всяком случае так происходило с некоторыми моделями на протяжении конца XX и начала XXI века. Только за последние пять лет Birkin подорожали в два раза! Стоп, а может это использовать? Есть ли люди, серьезно инвестирующие в тяжелый люкс? Если да, то какие преимущества у этих вложений? И где тут подводные камни? Можно ли превратить Louis Vuitton в свой личный пенсионный фонд? Разбираемся!
Прототип легендарных Birkin уйдет с молотка! Оригинальная сумка, которая была сделана в 1984 году непосредственно для актрисы Джейн Биркин, станет главным лотом Paris Fashion Icons — аукциона, который в июле 2025 года проведет Sotheby's.
По легенде, история сумки началась с того, что Джейн Биркин оказалась на соседнем кресле самолета с гендиректором Hermès Жан-Луи Дюма. Актриса пожаловалась, на неудобства из-за своей тогдашней сумки. В ходе завязавшегося разговора Дюма предложил собеседнице нарисовать сумку своей мечты, что та и сделала прямо на бумажном пакете для пассажиров, страдающих от укачивания.
Новость о продаже оригинальной Birkin (она отличается от более поздних моделей размером, фурнитурой и плечевым ремнем) вышла далеко за пределы мира моды. Помимо Vogue и Vanity Fair об этом писали CNN, Fortune и Independent.
Как The New York Times пишет, что у сумки нет оценочной стоимости, но напоминает что одна из пяти сумок Birkin, которые принадлежали непосредственно Джейн Биркин, была продана в 2021 году за 119 тысяч фунтов! Все это лишний раз показывает — товары тяжелого люкса могут быть не просто показателем статуса владельца здесь и сейчас. В будущем они могут принести немалую прибыль.
Каждый четвертый Birkin
Чтобы сумка известного бренда принесла в будущем прибыль от перепродажи вовсе не обязательно, чтобы она когда-то принадлежала знаменитости. Как рассказывает Собака.ru Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам», товары тяжелого люкса сами по себе вполне могут рассматриваться как способ долгосрочного вложения денег. «Около 25% покупателей Birkin приобретают их исключительно как инвестиции», — отмечает собеседник редакции. То есть каждый четвертый Birkin, по сути, является именно способом сбережения и приумножения средств.
«По факту любой предмет (если он обладает какой-то ценностью) может быть предметом инвестиций, — продолжает Константин Зиятдинов, руководитель департамента частных клиентов» консалтинговой группы "Прайм Эдвайс". — Условно говоря, лимитированные серии конструкторов Lego тоже являются способом вложения денег. Люксовых же товаров, особенно из ограниченных серий, это касается в полной степени».
Более того, продолжает Анжелика Толмачева, руководитель направления по альтернативным инвестициям Wealth IQ, именно люксовые сумки стали лидером Knight Frank Luxury Investment Index по итогам прошлого года. «Этот индекс отражает динамику цен так называемых collectibles — инвестиционно-привлекательных предметов роскоши, и включает в себя также часы, автомобили, вино и виски, ювелирные изделия и другие радости богатых коллекционеров», — поясняет она.
Минусы, вытекающие из плюсов
Элитные сумки не просто могут быть инвестицией, у них есть целый ряд преимуществ по сравнению с классическими способами вложения средств. Как отмечает Ярослав Кабаков из ИК «Финам», «такие предметы демонстрируют стабильный рост стоимости, включая периоды экономической нестабильности».
Кроме того, выражаясь языком финансов, сумка Louis Vuitton — это физический актив, а у них есть свои неоспоримые достоинства. «Такие инвестиции сложно как-то заблокировать или отнять законным образом, — поясняет Константин Зиятдинов из "Прайм Эдвайс", — как оказалось, это сегодня тоже очень важно».
Однако, продолжает Зиятдинов, у такого способа вложений есть и минусы и они «прямо вытекают из плюсов». «К примеру, встает вопрос, где такую вещь хранить, — говорит он. — Для нее важно соблюдать определенный температурный и влажностный режим. Если вас, не знаю, затопит, то и инвестиция ваша радикально подешевеет. И это мы еще не касаемся вопросов безопасности, которые очень важны, чтобы такое вложение средств оставалось именно вашим».
Кроме того, объясняет Ярослав Кабаков из ИК «Финам», редкую модель Birkin, Kelly или Louis Vuitton не так-то легко продать, чтобы вновь получить живые деньги. «Продажа может занять значительное время, особенно если инвестор рассчитывает получить цену выше рыночной», — констатирует собеседник редакции.
Превышая доходность золота
В 2024 году издание Fortune вышло с довольно громким заголовком: «Сумки Birkin могут вдвое вырасти в цене за пять лет. Эксперт Hermès объясняет, почему это лучшая инвестиция, чем золото».
Как говорит в беседе с Собака.ru Константин Зиятдинов из «Прайм Эдвайс», в текущих реалиях в России «это не так сильно впечатляет». «Это чуть меньше 20% годовых, — поясняет он. — У нас в текущих реалиях депозиты обеспечивают 20% годовых, хотя понятно, что это временная история».
И тем не менее, продолжает эксперт, это все еще «хорошая доходность, особенно если мы говорим о доходности в валюте». Впрочем, главный козырь таких инвестиций, кажется, не в кратко- и даже не в среднесрочной выгоде. «Согласно исследованию Baghunter, за последние 35 лет среднегодовой рост стоимости сумок Birkin составил 14,2%, что превысило доходность золота и индекса S&P 500 за тот же период», — поясняет Ярослав Кабаков из ИК «Финам».
Анжелика Толмачева
Руководитель направления по альтернативным инвестициям Wealth IQ:
По данным Knight Frank, несмотря на довольно скромный прирост в 2,8% за прошедший год, сумки (разных элитных брендов не только Birkin, — прим. Собака.ru) стали наиболее доходным активом из всех инвестиционно-привлекательных предметов роскоши, которые входят в индекс Knight Frank Luxury Investment Index. Между тем на 5-летнем горизонте доходность составила +34%, а на 10-летнем — +85,5%. На долгосрочном горизонте доходнее сумок были только дорогой виски и инвестиционные часы.
Однако важно понимать, оговаривается Анжелика Толмачева из Wealth IQ, что динамика цен, указанные в индексах и различных исследованиях «не означает в буквальном смысле доход [каждого конкретного] инвестора, если бы он купил сумку 10 лет назад и продал сегодня». «Она лишь отражает динамику цен на один и тот же актив», — заключает собеседница редакции. Эти слова подтверждаются данными, так Inc. в 2024 году писал, что цены на сумки Hermès площадке The RealReal могут колебаться от 10,9 тысяч долларов до 30,5 тысяч.
Что Где Брать?
Очевидные фэшн-лидеры в категории инвестиционных сумок — Hermès Birkin и Hermès Kelly, особенно Mini Kelly II и Kelly Pochette. Они демонстрируют стабильный рост цены в 12–15% в год и часто недоступны даже постоянным клиентам бренда, особенно в редких цветах. На втором месте — классические модели Chanel. Кофаундер ресейл-платформы The Cultt Дарья Зосименко обращает внимание, что культовая Timeless classic подорожала почти на +75% за пять лет — с $5800 в 2019 году до $10 200 в 2024-м. «Эксперты прогнозируют, что это только начало, ведь бренд начал продавать свои классические модели сумок по системе квот, вдохновившись успехом Hermès».
В числе перспективных новичков — Loewe Puzzle эры Джонатана Андерсона (сыграло роль недавнее назначение Джонатана на пост нового креативного директора Dior). «Особенно быстро в цене растут лимитки с вышивкой, принтами животных, а также модели из капсул Paula’s Ibiza и Luna New Year. На некоторые редкие экземпляры цена может вырасти в 1.5–2 раза относительно изначального ритейла уже спустя 2–3 года после выпуска. Также стоит присмотреться к другой вариации этой модели — Puzzle Fold Tote», — поясняет бренд-директор Oskelly Анна Петросян.
Директор комиссионного концепт-стора «Пиф Паф Supershop» Светлана Бекасова также фиксирует рост спроса на сумки в виде арт-объектов — например, помидор Loewe, еж JW Anderson, мишка Vetements, кролик Hun Rick Owens. К категории коллекционных относятся и айтемы Louis Vuitton из лимитированных коллабораций с художниками, от Харуки Мураками до Яёи Кусама.
Может ли сумка утратить инвестиционную привлекательность? Краткий ответ — да. «Lady Dior — раньше была желанной, но сейчас стала скорее "базовой" из-за многотиражного выпуска, — рассказывает бренд-директор Oskelly Анна Петросян. — В эту же категорию можно отнести Dior Saddle и Gucci Jackie — эти модели были на пике, когда ресейл в России находился на этапе зарождения, но затем рынок вырос и предложения этих сумок и их доступность вскоре превысила спрос». Потенциальными аутсайдерами могут стать Balenciaga Rodeo и The Row Margaux — впрочем, в команда сестер Олсен прикладывает ряд усилий для поддержания популярности сумки.
Дарья Зосименко
Кофаундер и байинг-директор ресейл-платформы THE CULTT
Теперь самую популярную сумку бренда Margaux можно купить в бутике лишь имея значительную историю покупок, также эту модель более не поставляют в мультибренды, представляющие бренд The Row. За ограничением спроса тут же последовало увеличение цен на эту модель на вторичном рынке.
Напротив, ресейл-платформы фиксируют ряд кейсов, когда некогда вышедшие из моды сумки резко набирали инвестиционную ценность. Хрестоматийный кейс — Balenciaga City, которая на волне популярности Y2K-эстетики обрела настоящую славу спустя 20 лет после выпуска. «Отдельный плюс этой сумки в том, что чем больше прослеживается патина от носки, тем аутентичнее она выглядит — и на рынке ресейла это часто повышает её ценность», — уточняют в Oskelly.
Как в случае с Balenciaga City, некоторые модели сумок переживают неожиданный всплеск спроса. Например, Kelly Pochette от Hermès стала предметом охоты после включения в квоты. Speedy Louis Vuitton получила новый импульс популярности после перевыпуска Фарреллом Уильямсом: продажи выросли на 35%, а цены на вторичном рынке — на 20-25%. А тренд на сумки-косметички вернул из фэшн-небытия Vanity Case модного дома Chanel. Аналогичные метаморфозы произошли с косметичкой Hermès Bride à brac, которую теперь носят как сумку.
Сергей Смоляков
SMM-менеджер ресейл-платформы Vintage Voyage
У каждой сумки есть свой звёздный час. Недавно такой был у удлинённой Birkin Shoulder, придуманной Готье. В годы её выпуска (2004-2013) эта модель плохо продавалась, считалась громоздкой и была снята с производства. Однако с приходом недавнего тренда на сумки-таксы владельцы Shoulderов смогли заработать на перепродажи. Ведь сумка вновь стала актуальной! Более того, дом Hermès даже возобновил её производство в этом году, но уже в обновлённом варианте.
Что влияет на инвестиционную привлекательность it-сумок?
Помимо внезапно завирусившихся «-коров» и модных эстетик, на стоимость и привлекательность сумки на ресейле влияет целый ряд факторов:
Анна Петросян
Бренд-директор Oskelly
- Цвет и материал: редкие оттенки (например, Sakura у Hermès или металлик у Chanel) могут удваивать цену на вторичном рынке.
- Если модель внезапно перезапускается, интерес к её оригинальным версиям резко возрастает, а соответственно и цена.
- Лимитированность — безусловный триггер роста стоимости. Особенно если вещь связана с конкретным креативным директором, чья эпоха уже завершилась. Например, после ухода Фиби Файло оригинальные Céline Box стали культовыми. Иногда ключевую роль играет ограниченность географии, когда модель выпускается только для определенного рынка.
- Айконик-кейс: если сумка появляется в культовом луке звезды, её цена на вторичном рынке может стремительно вырасти – например, выход Кендалл Дженнер с Bottega Veneta Sardinia Bag или Кайли Дженнер с The Attico La Passeggiata.
А вот, например, избыточная медиаподдержка — частая причина перенасыщения. Массированная реклама и активное продвижение новых моделей у блогеров могут привести к падению интереса.
Как хранить инвестиционные сумки?
Бережное хранение — база, поскольку любые следы носки, дефекты или утерянные аксессуары (пыльник, коробка) резко уменьшают ее стоимость, превращая потенциальную инвестицию в убыток.
Анна Петросян
Бренд-директор Oskelly
Инвестиционная сумка — это не просто предмет гардероба, а ценный актив, который требует особого ухода и хранения. Чтобы сохранить её стоимость и привлекательность, необходимо соблюдать несколько важных правил:
- Хранить сумку только в светлых пыльниках — это защищает материал от пыли, повреждений и диффузии цвета.
- Избегать воздействия прямого света, влаги и перегрева — эти факторы могут привести к выцветанию, деформации и повреждению кожи и заливки урезов.
- Внутри сумки использовать формодержатели или специальный наполнитель — чтобы аксессуар сохранял свою форму, особенно углы.
- Защищать металлические элементы от царапин — можно применять специальные защитные плёнки или мягкие накладки. При длительном хранении – желательно изолировать металл от кожи.
- Не использовать сумку каждый день — регулярная, но умеренная носка помогает сохранить идеальное состояние и тем самым повышает её ценность на вторичном рынке.
Спорный вопрос
«Сейчас я бы разделил [покупателей элитных сумок] на три типа: коллекционер, модник и ресейлер. Третий как-раз таки хранит свои сумки в пленках под семью замками, ведь его главная цель — продажа», — говорит в беседе с Собака.ru представитель платформы Vintage Voyage.
Вопрос в том, кому может подойти последняя модель — то есть использование Birkin и Louis Vuitton для сохранения средств или заработка. «В России такие активы пока являются нишевыми, но интерес к ним растет. Инвестиции в сумки от международных брендов, таких как Hermès и Louis Vuitton, могут быть прибыльными, особенно в случае редких и лимитированных моделей. Однако ликвидность на российском рынке существенно ниже, чем на международных площадках, что делает процесс продажи более сложным и продолжительным», — резюмирует Ярослав Кабаков из ИК «Финам».
«Привлекательность таких инвестиций — это спорный вопрос, — считает Анжелика Толмачева из Wealth IQ. — С одной стороны, распространение ресейл-платформ и бутиков, где можно продать такие предметы роскоши, создает впечатление, что из такой инвестиции легко выйти. С другой стороны, на практике комиссия ресейл платформы в 15-40% съедает значительную часть доходности. Объективно говоря, доход с этого чаще получают не инвесторы, а спекулянты, занимающиеся покупкой сумок за рубежом и перепродажей в РФ. Инвесторы с опытом обычно ориентируются на более ликвидные и не менее доходные активы — недвижимость, золото, ценные бумаги».
Анжелика Толмачева
Руководитель направления по альтернативным инвестициям Wealth IQ:
Сумка Hermes Birkin — один из очень немногих товаров, который резко растет в цене сразу после выхода из бутика (в отличие от автомобиля, который покидает салон). Но важно понимать, что для покупки такой сумки нужно будет сформировать особые отношения с брендом (что также потребует отдельных вложений, однако это почему-то в доходности не учитывают) — одним словом, такую инвестицию едва ли можно назвать пассивной.
Сходным образом комментирует ситуацию и Константин Зиятдинов из «Прайм Эдвайс». «У нас учредитель увлекается коллекционированием искусством и он не так давно сказал: "если вы входите в эту историю исключительно с целью заработать, если вас не интересует искусство, а просто хотите "припарковать" деньги, то, скорее всего, вы не добьетесь успеха. Почему-то мне очень кажется, что с люксовыми аксессуарами применим тот же принцип», — заключает он.
Внимание! Мы стараемся подбирать для наших текстов лучших экспертов и самых компетентных специалистов, но журналистские материалы, в том числе этот, не являются инвестиционными рекомендациями. Перед тем, как инвестировать в какой-то актив, посоветуйтесь с профессионалом.
Текст: Полина Шевцова, Константин Крылов
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